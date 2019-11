Grande Fratello Vip 4, tutte le ultime novità sul cast: Clizia pronta per la casa?

Cresce sempre di più l’attesa per quanto riguarda il Grande Fratello Vip che si prepara alla sua quarta edizione. I fan del reality show di Canale 5 vogliono saperne sempre di più. Mancano ancora diversi mesi all’apertura della porta rossa più famosa d’Italia eppure sono già tanti i nomi che, secondo le indiscrezioni, potrebbero essere tra i papabili concorrenti di questa nuova e attesissima edizione. Tra i vip quasi certi alla partecipazione ci sarebbero: Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesco Chiofalo, Cicciolina e Paola Di Benedetto. A questi nomi però si sarebbe aggiunta però una nuova vip che, in queste ultime settimane, sta facendo molto parlare di sé. Curiosi?

Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 4 dopo la parentesi Sarcina – Scamarcio?

Ebbene sì, si tratterebbe proprio di lei: Clizia Incorvaia. Da tempo è protagonista sui siti, sui giornali e negli studi di Barbara d’Urso per la fine della sua storia con il cantante Francesco Sarcina. Il leader delle Vibrazioni ha raccontato che la moglie lo avrebbe tradito con il suo testimone di nozze, nonché attore amatissimo, Riccardo Scamarcio. La polemica su questa situazione non si è ancora placata ma pare che Clizia sia pronta a voltare pagina e a ripartire proprio dal Grande Fratello Vip 4. “LA CLIZIA FUORIOSA IN TV È PIÙ GETTONATA DELL’ EX INFOJATISSIMO MARITO – LA BOMBASTICA INFLUENCER BIRICHINA SMALTIRÀ INFATTI LE SUE PENE D’AMORE ALL’INTERNO DELLA CASA DEL “GF VIP” FIRMATO “ALFONSINA LA PAZZA” – QUALCUNO AVVERTA FRANCESCHINO CHE LA SUA EX SIGNORA SARA’ NEL CAST DEL REALITY“ è quello che ha scritto Dagospia.

Grande Fratello Vip 4: tutti gli altri possibili concorrenti che saranno nel cast

Il cast dell’edizione numero quattro del Grande Fratello Vip però sarà decisamente più corposo. E allora chi potrebbero essere gli altri possibili concorrenti del reality di Canale 5? Qualche settimana fa è impazzata sul web l’indiscrezione secondo cui Megan Montaner sarebbe prontissima a tornare in Italia proprio per il GF Vip. Immancabili, anche quest’anno, dovrebbero essere i volti noti di Uomini e Donne. Dal programma di Maria De Filippi potrebbero arrivare Mariano Catanzaro e Lorenzo Riccardi. Nel cast potrebbero esserci poi: Michele Cucuzza, Fiordaliso, Zoe Cristofori e Natalia Bush.