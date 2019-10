Grande Fratello Vip 2020: da Pupo a Pepa, ecco le ultime novità

Marcano pochi mesi all’apertura della nota porta rossa del Grande Fratello Vip 2020 e il cast comincia a prendere forma. Sono tanti i nomi che stanno facendo il giro del web in queste ultime settimane ma, uno su tutti, è praticamente certo. Chi ha guardato l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso non ha potuto non notare un dettaglio importante. Pupo, ospite in studio, si è lasciato andare confermando la sua partecipazione alla quarta edizione del GF Vip. “Ieri sera ho lavorato, oggi sono qui, dove vengo a parlare della mia vita privata e mi pagano. Poi farò il Grande Fratello” ha infatti affermato il noto artista.

Ma Pupo sarà un concorrente o un opinionista? Il cantante potrebbe sedere nello studio fianco a fianco di Wanda Nara, anche lei data per certa come opinionista della quarta edizione del GF Vip 4. E chi saranno gli altri concorrenti? Una è davvero famosissima.

Grande Fratello Vip 2020, cast: Pupo conferma ma arriva anche la Montaner?

E se Pupo si è lasciato andare ad una conferma, il web continua ad indagare sugli altri possibili inquilini della casa più spiata d’Italia. A far impazzire i fan nelle ultime ore è stata l’indiscrezione sulla possibile partecipazione di Megan Montaner. Potrebbe essere proprio la bellissima e bravissima attrice internazionale una delle possibili concorrenti del Grande Fratello Vip. I suoi ruoli nelle fiction hanno fatto sognare i fan. Dalla famosissima Pepa in Il Segreto fino a Senza Identità e Victor Ros. Megan è già stata in un programma italiano. Ricordate Pequenos Gigantes con Belen Rodriguez? Quella del Grande Fratello Vip 2020 potrebbe essere una nuova opportunità per la Montaner.

Grande Fratello Vip 2020, nel cast: Adriana Volpe, la Elia e i volti di Uomini e Donne

Tra le partecipazioni più certe ci sarebbero: Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola di Benedetto. Nel cast del GF Vip 4 non mancheranno, con tutta probabilità, volti noti di Uomini e Donne e, infatti, nel cast potrebbero esserci Lorenzo Riccardi e Mariano Cantazaro. La partecipazione di Giucas Casella è ancora incerta invece. Il noto illusionista potrebbe essere un viaggiatore di Pechino Express! Altri personaggi noti che potrebbero entrare nella casa più famosa e spiata d’Italia potrebbero ancora essere: Fiordaliso, Cicciolina, Natalia Bush, Zoe Cristofori e Francesco Chiofalo di Temptation Island.