Grande Fratello Vip 4: le ultime news sul cast, chi ci sarà?

Cresce l’attesa per il Grande Fratello Vip 4 che quest’anno tarderà un po’ ad aprire la porta rossa più famosa d’Italia. In attesa di una data ufficiale di messa in onda però continuano le news e le indiscrezioni sui concorrenti di questa quarta edizione del reality show. Per il momento sono due le vip date praticamente per certe: Antonella Elia e Adriana Volpe. Due personalità sicuramente molto forti e diverse che potrebbero far vivere momenti interessanti a coinquilini e telespettatori da casa. Certo è che ci sono davvero molti nomi in forse e un altro nome che sta alzando una grossa polemica sul web. Andiamo a vedere tutti i dettagli qui di seguito.

Grande Fratello Vip 4 è già polemica: Adriana Volpe nel cast, Magalli ospite?

La presenza di Adriana Volpe tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sarebbe praticamente certa. Secondo Dandolo però gli autori del reality di Canale 5 vorrebbero anche Giancarlo Magalli nella casa più spiata d’Italia. Si sa, il rapporto tra la Volpe e Magalli non è dei migliori e potrebbero fare scintille all’interno della casa. Giancarlo Magalli, a questo punto, potrebbe essere ospite della casa per una sera oppure per qualche giorno, come è capitato in passato con altri personaggi noti. Magalli accetterà? Staremo sicuramente a vedere anche se sembra che dai social, il conduttore abbia fatto capire di non essere interessato alla cosa.

Grande Fratello Vip, news sul cast, tra i papabili: Lecciso, Divino Otelma e Cicciolina

Non ci sono ancora nomi ufficiali eppure il web è colmo di indiscrezioni sul possibile cast del Grande Fratello Vip 4. Vi avevamo già parlato della possibilità di vedere nella casa più spiata d’Italia: Loredana Lecciso, Giucas Casella, Paola di Benedetto e Michele Cucuzza. Si aggiungono però altri numerosi nomi a questi. Secondo le indiscrezioni, infatti, potrebbero anche esserci: il Divino Otelma, Cicciolina, Matilde Brandi, la cantante Shalpy, Kabir Bedi, Claudia Galanti, Francesco Chiofalo di Temptation Island e Zoe Cristofori. Nel cast potrebbero anche esserci dei volti noti di Uomini e Donne. Dal programma di Maria De Filippi potrebbero infatti arrivare: Andrea Melchiorre, Mariano Catanzaro e Lorenzo Riccardi.