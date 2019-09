Grande Fratello Vip 4 anticipazioni: le ultime notizie sul cast tra smentite e conferme

Cresce l’attesa per questa nuova stagione televisiva che vedrà protagonisti sul piccolo schermo tanti programmi già noti al pubblico italiano. Tra questi c’è sicuramente il Grande Fratello Vip che, quest’anno, arriverà alla sua quarta edizione. Il timone del reality show che vedrà protagonisti i volti noti del mondo dello spettacolo sarà affidato al giornalista Alfonso Signorini, già noto nel suo ruolo di opinionista per lo stesso programma di Canale 5. L’attesa e la curiosità però è tutta per i concorrenti che entreranno dalla porta rossa. Quali sono i personaggi famosi che parteciperanno all’edizione numero 4 del Grande Fratello Vip? Scopriamo i primissimi nomi.

Grande Fratello Vip 4: chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Ecco i primi nomi

Mancherebbero ancora diverse settimane, o forse pure alcuni mesi, per la messa in onda del Grande Fratello Vip 4 eppure ci sono già molte indiscrezioni sul web che riguardano, in particolare, i prossimi concorrenti della casa più spiata d’Italia. Chi vedremo nella versione vip del reality show di Canale 5? Tra i papabili nomi ci sarebbero il noto giornalista Michele Cucuzza e la showgirl Loredana Lecciso, così come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. I due personaggi starebbero già trattando la loro partecipazione. Il popolo del web sembra molto incuriosito dalla possibile partecipazione della Lecciso che è già stata una naufraga de L’Isola dei Famosi e che, sicuramente, farebbe parlare il mondo della cronaca rosa per la storia con Albano Carrisi e, queste cose, si sa, piacciono. Dubbi ancora sulla partecipazione di Emma Muscat, la giovane cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi. Proprio a proposito di gossip, la bella e brava Emma è stata al centro dell’attenzione della cronaca rosa durante l’estate. Ricomincerà dal GF Vip 4? Per il momento la sua entrata dalla porta rossa sembra ancora lontana. Altro nome vicino alla possibile partecipazione, invece, sarebbe quello di Adriana Volpe che, durante la scorsa stagione tv, ha partecipato anche a Pechino Express.

Grande Fratello Vip 4, ultime news sui concorrenti: arriva la prima smentita arriva da Karina Cascella

La nota opinionista Karina Cascella ha risposto ad una serie di domande sul suo profilo Instagram. Tra queste è arrivata anche una domanda sulla sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip e Karina ha smentito subito la cosa. “Assolutamente no! E non capisco come mai ci sia il mio nome tra i concorrenti. Davvero divertente a volte leggere che sarai in una trasmissione e invece tu non ne sai nulla” ha ironizzato l’opinionista sul social network. “Rispondo una volta per tutte perché la notizia la leggo ovunque. Non parteciperò al Gf Vip” ha messo in chiaro Karina Cascella.

Con tutta probabilità, nelle prossime settimane, altri nomi di personaggi famosi verranno affiancati alla partecipazione al Grande Fratello Vip 4. In attesa di notizie ufficiali continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati. E voi quale volto noto vorreste vedere nella casa più spiata d’Italia?