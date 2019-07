Emma Muscat verso il Grande Fratello Vip? Le news

Cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip e, con lei, anche la curiosità di conoscere chi saranno i nuovi concorrenti del reality show di Canale 5. Nelle ultime ore, un nome, in particolare, sta facendo il giro del web. Secondo le indiscrezioni uno dei volti a far parte del cast della casa del Grande Fratello Vip potrebbe essere quello di Emma Muscat. Emma, per chi non la conoscesse, è una cantate lanciata dal talent show di Amici di Maria De Filippi ma, in questi ultimi giorni, è stata anche protagonista di numerosi gossip di cronaca rosa. Quest’ultimo dettaglio potrebbe portare la Muscat ancora più vicina alla partecipazione al GF Vip ma vediamo cosa ne sappiamo.

Emma Muscat, da Amici alla cronaca rosa: la prossima tappa sarà davvero il Grande Fratello Vip?

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, la bella Emma Muscat ha conosciuto il collega Biondo con cui è nata una bellissima storia d’amore che ha appassionato i fan del talent show e dei due cantanti. La relazione però è da poco giunta al termine ma Emma si ritrova di nuovo al centro dei gossip. Prima viene ipotizzato un flirt con l’ultimo vincitore di Amici Alberto Urso e poi le viene definita come amante di Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede. Quest’ultimo avrebbe anche tradito la sua fidanzata Paola Di Benedetto per Emma Muscat e c’è chi ipotizza che la cantante di Malta abbia fatto lo stesso con Biondo. Certo è che lei non si è ancora espressa in merito a tutta questa situazione amorosa e c’è chi vorrebbe scoprire i dettagli proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove sarebbe praticamente impossibile evitare l’argomento.

Emma Muscat ricomincia dal Grande Fratello Vip dopo le critiche?

Il Grande Fratello Vip potrebbe essere una nuova opportunità per Emma Muscat? Diciamo che in questi ultimi giorni la bella Emma è stata inondata dalle critiche sui social network proprio a causa dei vari rumors che la vedono protagonista. Dall’altro lato però i numerosissimi fan della Muscat sono corsi in sua difesa dimostrando tutto il loro affetto in una situazione un po’ particolare.

Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per capire se Emma Muscat metterà davvero piede come concorrente nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Vi piacerebbe vedere la cantante in questo contesto?