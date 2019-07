Federico Rossi e Paola Di Benedetto si sono lasciati perchè lui l’ha tradita con Emma Muscat ex di Biondo?

Giusto pochi giorni fa vi avevamo anticipato la fine della storia d’amore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto. I due sembravano una coppia molto affiatata e felice eppure qualcosa tra di loro è cambiata improvvisamente lasciando i fan senza parole. A parlare per prima è stata la ex naufraga de L’Isola dei Famosi che, tramite le ig stories, ha annunciato ai fan la fine della storia con il cantante di Benji e Fede. Ma non solo. Le parole della Di Benedetto hanno fatto pensare molto i suoi seguaci che si sono subito preoccupati. “Quando vedo mancare di rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla” aveva detto Paola sul social network. L’affermazione della modella lasciava intendere proprio un tradimento. Adesso spunta il nome di Emma Muscat. Volete sapere come sono andate le cose? Allora continuate a leggere.

Paola Di Benedetto avrebbe parlato con Emma Muscat dopo il presunto tradimento di Federico Rossi

A fare chiarezza è il settimanale Chi. Pare proprio che Federico Rossi abbia tradito Paola Di Benedetto e, per di più, con Emma Muscat. E non finisce certo qui. La ex madre natura di Ciao Darwin, infatti, dopo aver scoperto il tradimento da parte di Fede, sembra abbia deciso di rivolgersi proprio alla diretta interessata. Paola Di Benedetto avrebbe chiamato la cantante maltese Emma Muscat per capire se i suoi erano solo dei dubbi o era tutto vero. Emma Muscat avrebbe confermato il tradimento di Fede e, a questo punto, la bella showgirl avrebbe deciso di lasciare il suo fidanzato.

Federico Rossi tradisce Paola Di Benedetto con Emma Muscat: ma la cantante ha fatto la stessa cosa con Biondo?

Sembra, dunque, che sia andata proprio così: Federico Rossi ha tradito la sua Paola Di Benedetto con Emma Muscat. Eppure la cantante di Malta, lanciata dal talent show Amici di Maria De Filippi, era fidanzata fino a poco fa. La Muscat nel programma di Canale 5 aveva, infatti, conosciuto il collega Biondo, con cui è nata una storia d’amore che ha appassionato tantissime fan. Diverse settimane fa, impazzava sul web un gossip che vedeva protagonista proprio la bella e talentuosa Emma. La cantante, secondo i rumors, aveva tradito Biondo. Già a quei tempi si parlava di un terzo incomodo, indovinate chi? Proprio Federico Rossi. In queste ultime ore, intanto, l’artista sta collezionando una vera e propria pioggia di critiche sui suoi social network, soprattutto sotto gli scatti insieme al cantante di Benji e Fede.

Sarà andata davvero così o si tratta di semplici gossip? I diretti interessati decideranno di parlare e chiarire, una volta per tutte, come stanno le cose in maniera ufficiale? E chi sarà il primo a prendere parola? Continueremo ad aggiornarvi perciò continuate a seguirci! Intanto, voi che cosa ne pensate di tutta questa storia? Fatecelo sapere nei commenti.