Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: lei parla di mancanze di rispetto

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi aveva fatto sognare i molti fan, dopo le critiche iniziali. Ultimamente però qualcosa tra loro due è cambiato. Spesso e volentieri la coppia si è mostrata insieme sui social network in scatti spensierati, felici e innamorati. Paola Di Benedetto e il cantante del duo musicale Benji e Fede si sono ufficialmente lasciati. A dare l’annuncio è stata proprio la ex naufraga de L’Isola dei Famosi sorprendendo il popolo del web. Un annuncio davvero inaspettato, quindi, per tutti i fan della coppia. Ma che cosa è successo tra Paola e Fede? La Di Benedetto spiega e lascia anche intendere. Andiamo a vedere.

Paola Di Benedetto torna single e spiega la fine della favola con Federico Rossi: “Quando vedo mancare di rispetto non ci sto”

Paola Di Benedetto ha annunciato la fine della storia d’amore con Federico Rossi tramite le ig stories. “La mia storia con Federico si è conclusa” parte così la Madre Natura di Ciao Darwin lasciando i fan senza parole. “Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare di rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla” sono state poi le parole con cui Paola ha spiegato la fine della storia con il cantante. Parole che non sono certo passate inosservate, ovviamente. I fan della coppia, infatti, adesso si fanno delle domande ben precise. Da quello che ha affermato la Di Benedetto sembra proprio che Federico Rossi abbia mancato di rispetto alla bella showgirl. Ma come? Eppure, non troppo tempo fa, era partito un gossip che vedeva tra i protagonisti proprio Fede. Secondo i rumors che circolano sul web, Emma Muscat avrebbe tradito Biondo proprio con Rossi. Forse è di questo che parla Paola Di Benedetto? O forse parla di tutt’altro? Eppure Federico e Paola erano insieme anche al concerto di Ligabue. Che, invece, sia successo qualcosa proprio in quell’occasione?

Paola Di Benedetto si rivolge ai fan dopo fine della relazione con Federico Rossi: “Momento delicato”

Presto probabilmente sapremo cosa ha spinto Paola Di Benedetto ha interrompere la sua storia con Federico Rossi e anche lo stesso cantante potrebbe intervenire. Nel frattempo però la ragazza si rivolge ai fan. “Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente e il mio corpo, che, come alcuni di voi hanno visto, è un po’ mutato negli ultimi tempi“ ha affermato Paola spiegando la voglia di pensare per un attimo a se stessa. “Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me e di rispettare questo periodo. Vi mando un bacio” fa poi la Di Benedetto.

Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti, quindi, e magari anche dai diretti interessati per capire cosa è successo davvero tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto. Il cantante replicherà dopo le parole della modella?