Le anticipazioni di Amici 19 rivelano se Skioffi resta nella scuola: c’è il verdetto

Una settimana di polemiche, di chiacchiere sui social prima e poi su tutti i siti che si occupano di televisione. Una commissione esterna speciale per decidere il da farsi. E’ quello che è accaduto dopo la puntata speciale di Amici 19, la prima puntata di questa edizione. E tutto il caos è stato creato da Skioffi e dai suoi testi, in particolare uno, Yolandi.

Nella puntata del day time di Amici 19 in onda oggi abbiamo ascoltato tutti i pareri della commissione speciale ( leggi qui le opinioni di tutti gli esperti chiamati a giudicare). Sono stati proprio i componenti della commissione a decidere se Skioffi avrebbe meritato o meno una seconda possibilità e quindi l’occasione di fare la sfida con Gabriele, l’altro cantante con il giudizio sospeso.

Questo pomeriggio a Roma è stata registrata la puntata speciale di Amici 19 che andrà in onda domani su Canale 5. Possiamo quindi raccontarvi nelle nostre anticipazioni quello che è successo. Se non volete avere spoiler non continuate la lettura!

AMICI 19 NEWS E ANTICIPAZIONI: ARRIVA IL VERDETTO SU SKIOFFI

La commissione quindi si è espressa, domani capiremo meglio quali siano stati i motivi anche se oggi dalle parole dei presenti, era emerso un punto di vista favorevole a una seconda possibilità per il cantante. E infatti alla fine Skioffi ha avuto la possibilità di restare nella scuola e di sfidare Gabriele, che era l’altro concorrente candidato al banco.

Nella puntata speciale di Amici 19 che vedremo quindi domani, si svolgerà anche la sfida da Skioffi e Gabriele. E udite udite, alla fine la vittoria è andata proprio a Skioffi. Dopo una settimana di polemiche, di parole e dopo quello che si è visto anche oggi con l’atteggiamento di Skioffi verso alcuni presenti, alla fine tutto si è concluso come se in realtà nulla fosse successo.

Skioffi entra nella scuola di Amici 19.