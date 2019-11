Le amicizie nate dopo Il collegio 4: Mario Tricca e Maggy Gioia ancora inseparabili

Si è conclusa ieri quella che per molti spettatori e anche critici televisivi, è stata la migliore delle edizioni del Collegio. La classe 1982 ha lasciato il segno, merito anche dell’ottimo lavoro di chi ha fatto il cast. Spesso diciamo che per un format vincente serve un cast vincente e in questo caso, chi si è occupato della scelta dei protagonisti de Il Collegio 4, non ha sbagliato neppure una mossa! Tra i protagonisti assoluti di questa quarta edizione del programma di Rai 2 c’è sicuramente Mario Tricca, lui e le sue ansie, lui e la sua paura di svenire. Ma quello che può sembrare strano è che sia stato apprezzatissimo nonostante, a differenza di molti altri, avesse una buona passione per lo studio che tra l’altro, lo ha portato nella giornata della consegna dei diplomi, a essere il migliore tra i maschi.

IL COLLEGIO 4: CHE COSA E’ SUCCESSO DOPO LA FINE DEL PROGRAMMA?

Tutto questo succedeva però in estate: i fans del Collegio adesso vogliono sapere come procedono le amicizie dopo la fine del programma. Non saremo di certo noi a svelare grandi arcani visto che i protagonisti del reality sono seguitissimi sui social. Mario Tricca ad esempio contra 365 mila followers su Instagram e durante il programma sono nate decine di fanpage dedicate alle sue fobie e non solo. Dando uno sguardo al profilo Instagram di Mario notiamo che tra le sue amicizie spicca quella con Maggy Gioia, altro volto molto importante per questa edizione de Il Collegio. La studentessa, a causa ella sua voglia di studiare e del coraggio nel ribellarsi alle azioni pessime dei suoi compagni, è finita anche nel mirino degli haters che l’hanno bullizzata sui social.

LEGGI QUI PER CONOSCERE I NOMI DEI PROMOSSI E DEGLI ALLIEVI BOCCIATI

Si va avanti chiaramente, perchè queste scelte sono importanti e Maggy ha saputo dimostrare di essere una numero uno. Lei e Mario, come si vede dalle foto postate sui social, sono ancora molto amici. Nelle foto insieme a loro ci sono anche Sara Piccione e Vilma d’Addario. Insomma le amicizie si coltivano anche lontano dalla scuola! Li vedremo presto anche altrove? Immaginiamo proprio di si visto il clamore mediatico che ha avuto questa edizione del reality. Mario in particolare in una delle sue ultime interviste non a nascosto la voglia di cimentarsi nel ruolo di attore. Vedremo se ce la farà!