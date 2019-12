Amici 19 daytime, Talisa si sente male. La classe viene poi chiamata in studio: il motivo

Ultimo appuntamento settimanale con il day time di Amici 19 prima della puntata speciale di sabato su Canale 5. Che cosa sarà successo nella scuola per cantanti e ballerini più famosa d’Italia nella puntata di venerdì 6 dicembre 2019 su Real Time? I ragazzi si stanno preparando duramente per la sfida a squadre di sabato pomeriggio. Ma in attesa di scoprire chi vincerà tra la squadra di Nyv e quella di Gaia durante lo speciale in onda su Canale 5, tra lezioni e prove, in questo appuntamento con il day time è successo davvero molto altro. I ragazzi vengono chiamati in studio.

Il professore Rudy Zerbi fa scendere Valentin e Devil Angelo e rimprovera per la seconda volta i ragazzi per i ritardi a lezione. Zerbi avvisa il ballerino e il cantante che la prossima volta non ci saranno giustifiche e verrà preso un provvedimento. Nella puntata speciale di sabato si decideranno il miglior cantante e il miglior ballerino di queste prime tre settimane. Si esibiscono quindi i ballerini Talisa e Javier per decidere chi tra i due potrà sfidare Federico per la finale di sabato. I professori di ballo hanno preferito Javier. Tra i cantanti Jacopo e Skioffi, invece, i professori hanno preferito Jacopo che dovrà sfidare Gaia e Nyv nello speciale di sabato.

Amici 19 daytime: Nyv in difficoltà alla lezione di Signorini, Talisa è stanca e si sente male

Alfonso Signorini torna in aula con i cantanti per il corso di interpretazione ma Nyv vive momento di difficoltà nei confronti della prova e non riesce a guardare nemmeno in faccia Alfonso. La cantante riscontra difficoltà perché si trova insieme a tutti gli altri compagni. Signorini chiede allora a Nyv di produrre qualcosa di personale per la prossima volta. Ma a vivere un altro momento complicato c’è pure una ballerina. In sala con Timor, Talisa dimostra un po’ di stanchezza ma non si arrende e continua a provare. La ballerina dice di non essere abituata a stare sotto ai riflettori, di non essere abituata a stare sotto pressione. Timor sprona Talisa ma ad un certo punto la ballerina non si sente bene e ha bisogno di andare in bagno. Tornata in sala prove, Timor chiede a Talisa di sforzarsi ancora e finalmente inizia vedere quello che sperava di vedere nella ballerina.

Amici 19, i cantanti sorprendono Zerbi: cosa è successo altro nel daytime?

A lezione con Rudy Zerbi, il professore interroga i cantanti e rimane molto colpito dall’entusiasmo e dalla curiosità dimostrata dagli allievi di canto. I cantanti sono molto preparati alle domande del professore e fanno davvero una bellissima figura, tant’è che Zerbi fa i complimenti ai ragazzi e dimostra loro la sua soddisfazione e incredulità. Il prof vorrebbe vedere gli allievi così ogni giorno. Che i giovani talenti stiano capendo meglio come funziona la scuola? Anche a lezione con la Pettinelli i cantanti dimostrano interesse.

Ma che cos’altro è successo nel day time di Amici 19? Federico prova in sala con Timor. Il professore incoraggia Federico e lo spinge a lavorare di più sull’emotività. Per Timor infatti il ballerino è molto bravo ma vuole vedere comunicazione sul suo viso. Javier ha invece la possibilità di vedere Giuseppe provare la coreografia della Celentano che anche lui dovrà ballare sabato. Javier e gli altri componenti della squadra di Gaia pensano che il loro ballerino sia superiore rispetto al nuovo arrivato Giuseppe. Vincerà Javier la prova comparata? Veronica Peparini è invece in sala prove con Giorgia e vuole vedere più convinzione nella ballerina.