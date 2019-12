Amici 19: Javier in crisi vuole andare via, la sfida di Federico e un cambio squadra

Oggi, giovedì 5 dicembre 2019, è andata in onda su Real Time una nuova puntata del day time di Amici di Maria De Filippi. Tra i tanti argomenti dell’appuntamento pomeridiano con i ragazzi del talent show ecco i più importanti: la sfida immediata del ballerino Federico, la crisi del ballerino Javier e un cambio importante nelle due squadre. Partiamo però proprio dalla crisi di Javier. Il ballerino della squadra di Gaia è in sala e sta provando una coreografia del maestro Timor quando ad un certo punto va in piena crisi e lascia la sala prove. Il ballerino ha un vero momento di sconforto e corre negli spogliatoi.

Valentin cerca di sostenere il compagno di avventura. Javier confessa di essere molto stanco rispetto ai ritmi della scuola di Amici ma i consigli di Valentin sul tenere duro per qualche mese non sembrano servire. In sala relax però arriva anche il maestro Timor, dispiaciuto e deluso per quanto successo e per il comportamento di Javier.

Amici 19, Javier è in crisi totale: lascerà la scuola? Il maestro Timor interviene

Timor vuole un confronto con Javier, una giustificazione per il comportamento del ballerino. L’allievo però vuole lasciare la scuola e ritorna negli spogliatoi. Il maestro Timor cerca di far ragionare Javier che invece si sente bloccato e confessa la sua stanchezza. Timor incoraggia molto Javier e, ovviamente, anche tutti gli altri ragazzi presenti di Amici 19 presenti in sala relax durante il momento di sconforto di Javier. Alla fine tutto si risolve con un bellissimo abbraccio tra l’allievo e il coreografo del talent show.

Amici 19: sfida immediata per Federico e lo scambio di squadre per Stefano e Michelangelo

Il ballerino Federico deve affrontate la sfida prima del previsto. Federico si ritrova in studio con i suoi compagni, i professori e il giudice speciale che deciderà se l’allievo di Amici 19 è meritevole di restare nella scuola o se il suo sfidante lo merita più di lui. Lo sfidante di Federico si chiama Ayub. I due ballerini si esibiscono due volte a testa prima di conoscere l’opinione del giudice. Tra Federico e Ayub la sfida viene vinta da Federico che può indossare di nuovo la sua maglia rossa e ritornare a lezione.

Tra le varie lezioni di canto e ballo dei ragazzi di Amici di Maria De Filippi c’è però una comunicazione molto importante. Michelangelo, cantante della squadra di Gaia aveva avanzato la richiesta di poter cambiare squadra e passare in quella Nyv in quanto non condivide le scelte di Gaia. La richiesta di Michelangelo viene accolta. Michelangelo fa adesso parte della squadra di Nyv mentre al suo posto nella squadra di Gaia c’è Stefano. Il cantante Michelangelo si siede a pranzo con la sua nuova squadra e parte subito con i consigli di strategia per la puntata di sabato.