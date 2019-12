Ad Amici 19 la decisione di Valentin dopo il confronto con Maria de Filippi

La puntata del day time di Amici 19 in onda oggi si è aperta all’insegna di Valentin. Nello speciale del sabato il ballerino di latino aveva annunciato che avrebbe voluto lasciare la scuola.Non c’era stato poi tempo per affrontare la questione. Oggi abbiamo visto quello che è successo in saletta dopo la fine della registrazione.

“Da quello che hanno detto prima sembra che io sia il più scarso dei ballerini” ha detto Valentin parlando con Maria alla fine della puntata. “Se io preparo una Samba per una settimana intera e poi arrivo qui e mi dicono che non sono neppure stato espressivo, queste cose solo per difendere magari gli altri miei compagni che sono bravissimi…” ha detto il ballerino. La conduttrice quindi gli ha suggerito di prendersi almeno mezz’ora per pensarci. I compagni in sala relax provano quindi a fargli cambiare idea.

I compagni hanno anche fatto notare a Valentin che il fatto di essere ultimo in classifica non deve scoraggiarlo ma solo fargli pensare che deve far ricredere il pubblico sulle sue capacità.

AD AMICI 19 LA DECISIONE DI VALENTIN: RESTA O LASCIA LA SCUOLA?

La De Filippi quindi, rientrando in saletta ha chiesto a Valentin se davvero valga la pena andare via. Lo ha invitato a riflettere sul suo e su quello che fa. “Non ho bisogno che mi difenda la maestra, io non sono quello di queste situazione, piangere o altro. Io penso che loro non siano sinceri. Mi dicono queste cose per provocarmi o per motivarmi ok. Per le lezioni di teoria, ok lì sono uno stupido. Però nel mio faccio tutto. Devono essere sinceri. Io non posso dire di esser stato meglio di Talisa perchè non mi sono visto però loro non apprezzano ” queste le parole del ballerino. Maria lo ha invitato quindi a rivedere l’esibizione prima di prendere la decisione definitiva.

Valentin sembra non trovarsi in generale a suo agio nella classe, essendo anche un tipo diverso, per l’atteggiamento che ha. Maria ha provato a comprendere le motivazioni di Valentin ma il ballerino sembra non avere intenzione di cambiare idea su quanto detto in puntata.

Valentin quindi rivede il video delle esibizioni e crede che sia stato migliore nella sua esibizione di Talisa. Giulia concorda con il suo compagno: “Se non lo sanno giudicare non devono farlo”. I compagni quindi propongono al ballerino di chiedere anche nella votazione un giudizio di un esperto di latino. Propongono quindi un giudice in più, un esperto di latino. Valentin quindi decide di provare a chiedere che ci sia in giuria anche la Titova.