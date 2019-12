Un Grande Fratello VIP 4 troppo over? A Uomini e Donne la formula funziona

Manca meno di un mese alla partenza del Grande Fratello VIP 4 e ormai, i nomi dei concorrenti, sono quasi tutti già noti. Ed è per questo che nelle ultime ore si parla molto delle scelte fatte da Alfonso Signorini e dagli autori che stanno lavorando insieme a lui. Il cast di questa quarta edizione del Grande Fratello sembra essere composto da gente realmente molto famosa, almeno per chi ha più di 40 anni. Difficilmente un ventenne sa chi sia Rita Rusic o conosce Antonella Elia, per non parlare di altri concorrenti possibili come Antonio Zequila. Se è vero che i nomi sono quelli di volti molto noti al pubblico, è anche vero che siano noti per un certo pubblico. Probabilmente la scelta fatta è quella di puntare sul pubblico “over” e di scegliere poi dei volti sconosciuti ai più giovani che possano però, con le loro gesta, magari coinvolgere anche i giovincelli, davanti alla tv. Mai dire mai insomma. Del resto la formula del trono over a Uomini e Donne funziona ormai da anni e Gemma Galgani, che di anni ne ha 70 ( e a tal proposito sarebbe perfetta nella casa del Grande Fratello VIP ma è un sogno che solo Maria potrebbe permetterci di realizzare) è la paladina di giovani e meno giovani. Il trono over infatti, a dispetto di quello che si possa pensare, è seguitissimo anche da un pubblico molto giovane. In questa edizione si sta dando più spazio del solito a 40enni, ma in passato, con ascolti comunque sempre molto alti, anche arzilli 80enni hanno avuto il loro momento di gloria.

Che sia questa la formula vincente per la rinascita del Grande Fratello VIP che nell’ultima edizione, in tema ascolti aveva vacillato?

Lo scopriremo solo seguendo questa quarta edizione del reality di Canale 5 ma nel frattempo, vediamo quelle che sono le ultime news sul cast del programma.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NEWS E ANTICIPAZIONI: IL CAST OVER DEL PROGRAMMA

Ecco i nomi noti, fino a questo momento:

La showgirl e conduttrice Adriana Volpe

L’opinionista Aristide Malnati

L’attore Antonio Zequila

Il giornalista e conduttore Michele Cucuzza

La showgirl Antonella Elia

La produttrice musicale e cinematografica Rita Rusic

Il conduttore Paolo Ciavarro, figlio dell’attrice Eleonora Giorgi e dell’attore Ciavarro

I concorrenti, a parte Aristide Malnati che oltre a essere amico di Alfonso Signorini ha già fatto l’Isola dei famosi, sono tutti sicuramente molto conosciuti. Zequila e Antonella Elia hanno anche fatto già altri reality per esempio, insomma un cast che non ha bisogno di presentazioni.

Per scoprire se il pubblico, giovane e meno giovane, apprezzerà queste scelte, non ci resta che aspettare il debutto di questa quarta edizione del Grande Fratello VIP. Vedremo che cosa succederà anche perchè questi sono solo alcuni dei nomi circolati in queste ore, ma potrebbero arrivare delle altre sorprese. Ricordiamo a proposito di rumors, che altri nomi fatti in queste ore, sono quelli di Loredana Lecciso e Barbara Alberti.