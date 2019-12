Il cantante mascherato MOSTRO, chi è il vip che si nasconde dietro la maschera bizzarra?

Manca ormai pochissimo alla prima puntata de Il cantante mascherato che prenderà il via il 10 gennaio 2019. Il programma di Milly Carlucci scalda i motori e in questi giorni vengono dati, sia in tv che sui social, tanti indizi per cercare di capire chi siano i personaggi famosi che animeranno la trasmissione. E’ la prima edizione del talent e si spera che sia un grande show, almeno Milly Carlucci è convinta che lo sarà mentre il pubblico si divide tra scettici e grandi entusiasti. Tra i protagonisti de Il cantante il mascherato c’è anche un VIP che vestirà i panni di MOSTRO. Si tratta di un costume molto particolare che non ci permette di scoprire se il VIP che si nasconde dentro il costume di mostro sia un uomo o una donna.

In questi giorni sono state mostrate anche alcune immagini del camerino dove VIP mostro passerà le sue giornate. Si pensava fosse un animale marino, che ci sarebbe stato un fondale o qualcosa che richiamasse il mare. E invece il camerino sembra essere quello di un VIP che ama molto lo stile orientale…

IL CANTANTE MASCHERATO CHI E’ MOSTRO? IL VIP MISTERIOSO E’ UOMO O DONNA?

L’indizio di Milly era stato questo:

è una creatura marina, che più che incutere timore, diverte e suscita simpatia. Sarà lui a spaventarsi del pubblico!

Si pensa che possa essere un uomo visto che si parla di “lui” ma questo non significa nulla perchè potrebbe essere un lui riferito a Mostro e non al vip che si nasconde dietro al costume in questione. E se fosse Romina Power? Stiamo pensando in grande? Milly Carlucci ha fatto capire che il cast de Il cantante mascherato sarà composto da super VIP per cui davvero ci si potrebbe aspettare di tutto!

Il costume di mostro sembra portare bene, nella prima edizione dello show americana, vinse proprio il VIP che indossava questo costume.

E secondo voi chi potrebbe essere MOSTRO?

