Cosa prova Pago per Serena Enardu dopo il suo ingresso in casa? La confessione a Barbara Alberti

Mentre fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 4 Serena Enardu si difende dalle accuse di chi pensa che tutto quello che ha fatto nelle ultime ore sia poco sincero, nella casa Pago parla con i suoi nuovi amici di quello che ha provato rivedendo la sua ex. In realtà fuori, Serena deve difendersi anche della accuse di chi insinua che lei e Pago si fossero messi d’accordo prima dell’inizio del reality e che il cantante sapeva del suo ingresso.

Chiaramente Serena dice che non è così e ha spiegato i motivi per i quali ha scelto di entrare in casa per dire a Pago che ha sbagliato e che lei ci crede ancora in questa storia. Ma cosa pensa Pago del gesto fatto da Serena e soprattutto, cosa prova il cantante per la sua ex?

Ieri Pacifico si è confidato con Barbara Alberti raccontandole alcune cose di questa storia d’amore che sta naufragando, al momento.

LO SFOGO DI PAGO CON BARBARA ALBERTI: ECCO COSA PROVA ORA PER SERENA

A quanto pare Pago si è reso conto, in questi giorni, che Serena è davvero ancora molto legata a lui e crede alla sua buona fede:

L’unico mio pensiero è se ho la forza di dimenticare una cosa del genere. La vorrei, anche perché forse è la cosa più forte che può avere un uomo. Saresti davvero invincibile se riuscissi a dimenticare una cosa del genere. Poi a me ha fatto davvero piacere, a differenza di molti che potevano dire “è venuta perché tu eri lì“. Mi ha fatto piacere averla qua. Quando è stata in isolamento ha detto delle cose meravigliose, che mi ha fatto solo che piacere sentire su di me, che si è sbagliata… Il problema è solo mio, lei ha detto che è innamoratissima, che senza di me non ce la fa, che ha capito che la sua vita senza di me in questo momento è così. Se sono stato contento che il televoto non l’abbia fatta entrare? Alla fine no.

E ancora:

quando lei mi ha detto “voglio provare a farti capire quello che non riesco a farti capire quando sei fuori, che vieni scappi e te ne vai. Qui siamo qua dentro e quello che voglio farti capire è la verità e quello che ti sto dicendo è che non posso farne a meno, non perché ho bisogno di una persona come te, ma perché ti amo, sono innamoratissima di te“. Quindi, pensandoci mentre la puntata andava avanti pensavo boh, speriamo che non rimanga perché mi voglio vivere questa esperienza pienamente per capire dove voglio andare io, però poi lei sarebbe rimasta solo una settimana, che poteva bastare come poteva non servire a niente, magari avrebbe causato dei danni. Questo reality per me, nulla togliere all’altro, è una salvata.

Pago ha anche spiegato alla Alberti che molte persone pensano di capire che cosa sia successo tra lui e Serena, che danno giudizi senza però sapere quello che è successo realmente. Il cantante non ha intenzione di farsi “contaminare” ha usato proprio questo termine, e in ogni caso prenderà le sue decisioni con la sua di testa, non ascoltando quello che dicono gli altri.