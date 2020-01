Salvo Veneziano rischia la squalifica al GF VIP 4? Le frasi incriminate contro Elisa

In attesa della puntata in diretta del Grande Fratello VIP 4 che andrà in onda mercoledì, è possibile seguire la diretta dalla casa. E nelle ultime ore i telespettatori che seguono sul canale 34 le gesta dei nostri eroi chiusi nella casa del Gf Vip, non hanno potuto fare a meno di ascoltare una conversazione molto particolare tra Salvo Veneziano e Pasquale Laricchia. Una conversazione che ha destato le polemiche sui social a causa di alcune frasi dette da Salvo. Il siciliano infatti ha usato delle parole molto forti nei confronti di Elisa de Panicis, descrivendo quello che lui le vorrebbe fare in una situazione intima. Elisa è finita nel mirino di Salvo che è rimasto molto colpito, a quanto pare, dal suo aspetto fisico ma non si è limitato solo a fare le classiche osservazioni che gli uomini, ahinoi, fanno al bar.

SALVO VENEZIANO RISCHIA LA SQUALIFICA? SUI SOCIAL I TELESPETTATORI LA CHIEDONO

Ecco le parole di Salvo Veneziano:

Allora dico una cosa. Io se fossi stato single, c’era quella piccolina così, tutta trasparente co ’sto culettino. Ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Da staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle le lasci, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla dai. Io sono stato attratto che gli ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”.

Nella conversazione che abbiamo riportato, di cui a breve vi mostreremo anche il video, Salvo Veneziano parla di quello che vorrebbe fare in situazioni intime con Elisa de Panicis, entrata nella casa del Grande Fratello VIp venerdì sera.

Il pubblico che segue il GF sui social stenta a credere che dalla bocca di Salvo possano essere uscite delle frasi simili ma è successo e adesso si chiede la squalifica per queste frasi violente e poco rispettose nei confronti di una donna.

Da notare anche l’atteggiamento degli altri concorrenti, Patrick, Pasquale e Sergio che hanno semplicemente sorriso di fronte a queste affermazioni.

Non avrei mai immaginato che dalla bocca di #Salvo potessero uscire delle parole così gravi!



Eppure lo reputavo una brava persona, soprattutto sensibile.



Faccio un appello a Signorini @alfosignorini affinché mercoledì prenda il provvedimento che tutti si aspettano! #GFVIP #Tv pic.twitter.com/q9tcsFNxSB — Sτεʃλno (@ilGerrino92) January 12, 2020

Succederà qualcosa oppure no?