Salvo Veneziano, tapiro d’oro dopo la squalifica al Grande Fratello Vip: giustifiche, scuse e colpe

Chi sta seguendo la quarta edizione del Grande Fratello Vip sa benissimo che uno dei concorrenti è già stato squalificato dopo nemmeno una settimana dall’inizio del reality show. L’inquilino in questione è Salvo Veneziano che al Grande Fratello aveva già partecipato tantissimi anni fa riscuotendo anche l’affetto del pubblico. Salvo ha fatto delle affermazioni molto forti e sessiste all’interno della casa tanto che il GF Vip ha deciso di intervenire con la squalifica ufficiale e con il consenso del pubblico da casa. Poco dopo essere uscito dalla casa, Veneziano è stato raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia per la consegna del tapiro d’oro e proprio in questa occasione ha voluto spiegare meglio la situazione.

GF Vip 4, tapiro d’oro per Salvo Veneziano: l’ex concorrente spiega e chiede scusa a tutti

Valerio Staffelli ha raggiunto Salvo Veneziano in hotel di nascosto da tutti e l’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato ai microfoni di Striscia La Notizia quanto accaduto e ha voluto, soprattutto potremmo dire, chiedere scusa a tutti. “Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore” si è giustificato così Salvo Veneziano mentre Valerio Staffelli consegnava il tapiro d’oro. “Io sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza” ha aggiunto l’ex gieffino. “Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia” si è scusato poi Salvo.

GF Vip, è giusto squalificare anche gli altri concorrenti? La risposta di Salvo a Staffelli

Per il pubblico da casa anche altri gieffini meriterebbero un provvedimento esemplare come quello riservato a Salvo Veneziano. Patrick, Sergio e Pasquale erano infatti presenti quando Salvo ha fatto le affermazioni sessiste e su altre coinquiline della casa. Non solo però perché i tre concorrenti hanno riso alle parole di Veneziano piuttosto che intervenire e far stare immediatamente zitto il compagno di avventura. Valerio Staffelli ha allora chiesto direttamente a Salvo se è giusto che anche Patrick, Sergio e Pasquale debbano essere in qualche modo puniti per quanto accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Veneziano ha però risposto che lo sbaglio è stato solo suo.

Salvo Veneziano lascia dunque la casa del Grande Fratello Vip dopo nemmeno una settimana dall’inizio del reality show e si porta a casa, oltre che un bel set di critiche sui social, anche il tapiro d’oro di Striscia La Notizia. Inevitabilmente si tornerà a parlare della squalifica dell’uomo durante la prossima puntata in onda su Canale 5. Quel che ancora non è certo è se Salvo Veneziano sarà accolto in studio da Alfonso Signorini oppure no. Visto che si tratta di una espulsione per un fatto grave e contro il regolamento del reality show, con tutta probabilità, Salvo non siederà in studio durante le puntate del GF Vip ma staremo a vedere!