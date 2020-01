Salvo Veneziano ancora frasi sessiste al GF VIP4 e su Paola di Benedetto: “Non mi piace, a casa c’ho di meglio”

Non ci aspettiamo discorsi sull’emergenza climatica o suoi massimi sistemi, come si suol dire, dai protagonisti del Grande Fratello VIP 4 ma neppure possiamo continuare a sentire discorsi maschilisti. E’ però quello che sta succedendo in queste ore, in particolare nel privè, dove Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese questa mattina hanno continuato a parlare di donne. Ed è ancora una volta il siciliano a “dare il meglio di sè” iniziando a parlare dei suoi problemi di erezione dopo la reclusione e di come potrebbe “mettere incinta con uno solo sguardo anche la telecamera”. I tre iniziano a parlare di donne, e anche delle concorrenti che fanno parte di questa edizione ma non solo. Salvo ribadisce i concetti espressi già ieri, con le frasi incriminate usate contro Elisa de Panicis, ma aggiunge dell’altro. Ad esempio ci tiene a far sapere che a lui Paola di Benedetto non piace. Sembra una bambina, troppo bassa, troppo esile: “Io a casa c’ho di meglio, le metti mia moglie al suo fianco lei scompare” ha detto Salvo, dato per assodato che Paola potrebbe mettersi al suo fianco, così per dire…Ha ribadito comunque anche in merito a Paola le stesse parole usate per Elisa “deve restare solo la pelle” con tanto di mimica del gesto del succhiare. Ma se queste frasi goliardiche possono rientrare ( anche se non dovrebbero) nel linguaggio maschile, ce ne sono delle altre che davvero non si possono sentire.

FRASI SESSISTE NELLA CASA EL GF VIP 4: ANCORA I MASCHI DEL PRIVE’ PROTAGONISTI

Salvo e i suoi amici ( il fatto che si esprimano solo facendo delle domande e ridendo non li scagiona dall’essere coinvolti) parlano di gusti sessuali. Di come dovrebbero essere le parti intime della donna, dalla forma, alla depilazione. E noi stiamo usando dei termini consoni, nel privè si è parlato con altri toni e con altri termini. Potremmo continuare anche perchè il discorso dei tre è andato avanti per molti minuti con continui apprezzamenti a donne, a parti del corpo e frasi su quello che si vorrebbe fare in determinate circostanze. Eppure i concorrenti sono ripresi h24, è possibile che non ci sia nessuno che dall’alto metta fine a queste conversazioni deplorevoli?

Aggiungiamo anche il racconto di Patrick fatto su Andrea Montovoli. Salvo teme che non sia molto sveglio e il Pugliese lo difende: “Guarda per lui arrivano pullman tipo nei pellegrinaggi, poi lui sceglie come se avesse il Postalmarket”. Ma si può parlare così delle donne?