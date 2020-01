Grande Fratello Vip 4: Valeria Marini entra nella casa per un confronto con Rita Rusic?

Questa sera, lunedì 20 gennaio 2020, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quarta puntata in diretta del Grande Fratello Vip 4. Saranno senz’altro moltissimi gli argomenti che il conduttore Alfonso Signorini e i suoi opinionisti Wanda Nara e Pupo dovranno affrontare con i ‘vipponi’. Dalle indiscrezioni presenti sul web pare proprio che questa sera entrerà un personaggio molto amato nella casa più spiata d’Italia ma con uno dei concorrenti non scorre buon sangue! Valeria Marini entrerà nella casa per avere finalmente un confronto diretto con la sua rivale Rita Rusic. Sicuramente ne vedremo delle belle.

Grande Fratello Vip 4, per Rita Rusic incontro a sorpresa con la rivale Valeria Marini?

Dopo che durante l’ultima puntata del GF Vip Rita Rusic ha avuto la possibilità di incontrare Vittorio Cecchi Gori, sembra che la concorrente avrà una nuova sorpresa tra qualche ora. Sorpresa? Non sappiamo come la prenderà la Rusic visti i rapporti con la Marini. Ma come mai Rita e Valeria non possono proprio vedersi? Entrambe le donne sono state insieme a Vittorio Cecchi Gori. “Lui era comunque una persona sola, già separato e divorziato da anni, non mi sono mai intromessa nelle sue vicende familiari, non ho mai replicato. Non ho fatto calcoli, sono stati anni difficili, io mi sarei potuta dedicare di più al mio lavoro, ma l’ho fatto col cuore, senza pensarci” aveva affermato Valeria Marini qualche tempo fa. Chissà che cosa dirà alla Rusic se entrerà davvero nella casa del Grande Fratello Vip ma una cosa è certa: si prevedono scintille!

Grande Fratello Vip 4: Valeria Marini entra nella casa? Confronto non solo con la Rusic!

Se Valeria Marini varcherà la porta rossa del GF Vip 4, con tutta probabilità, Rita Rusic non sarà l’unica a cui la showgirl avrà qualcosa da dire. Come dimenticare l’esperienza a Temptation Island Vip? Sappiamo bene che la Marini aveva legato molto con il tentatore Ivan Gonzales che adesso è proprio un inquilino della casa del Grande Fratello Vip. Durante la prima puntata del reality Ivan ha subito affermato qualcosa a proposito del corteggiamento alla Marini durante l’isola delle tentazioni. Forse Valeria ha qualcosa da dire a tal proposito?