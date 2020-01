Licia Nunez sfida Eva Grimaldi: “Non puoi avere l’esclusiva nella vita di Imma”. Il confronto in casa è dietro l’angolo

Licua Nunez è stata protagonista delle prime puntate del Grande Fratello VIP 4: ha parlato molto della sua storia d’amore, finita ben 10 anni fa con Imma Battaglia, molto più di quanto non avesse fatto prima, quando con l’attuale moglie di Eva Grimaldi ci stava…Nella casa del GF VIp è entrata proprio Imma, per un faccia a faccia con la sua ex, per ribadire che molti concetti da lei narrati non corrispondevano al vero. La Battaglia ha dato della “bugiarda” a Licia, spiegando che le cose da dire sarebbe altre ma che lei sa bene quale sia la verità su questa vicenda…La Battaglia, ospite di altri programmi, ha anche detto che Licia non era stata invitata al matrimonio. Una volta ascoltate queste parole, Licia ha detto di avere persino la partecipazione a casa, di non accettare di passare come quella che inventa le cose…Ed ecco quindi che la questione torna di nuovo in auge. Anche oggi nel day time del Grande Fratello VIP si è parlato di questa vicenda. Ed ecco quindi che la domanda sorge spontanea: nella prossima puntata del reality, vedremo Eva Grimaldi nella casa?

EVA GRIMALDI PRONTA A ENTRARE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 4?

Il day time di oggi non lascia dubbi. Sono state mostrate infatti delle dichiarazioni che Licia ha fatto qualche giorno fa, ribadendo che Imma l’ha amata alla follia, che potrebbe esser stata la donna più importante, che Eva Grimaldi se ne deve fare una ragione…Insomma sembra proprio che gli autori stiano preparando il terreno per questo faccia a faccia. Dopo l’ingresso in casa di Imma, dopo lo scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic, potrebbe arrivare un nuovo scontro tra donne.

“Se il ricordo di Licia ogni mattina può influenzare negativamente la vita di Eva non è un mio problema” ha commentato Licia in confessionale. “Io e Imma ci sentiamo, ci mandiamo messaggi, forse Eva questo non lo sa” ha detto sempre Licia nel suo sfogo…”Cara Eva tu non puoi avere l’esclusiva nella vita di Imma” ha detto l’attrice…E’ arrivato il momento di questo faccia a faccia?