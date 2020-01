Licia Nunez si sfoga dopo l’incontro con Imma Battaglia al GF VIP 4: cosa c’è di non detto?

E’ stato un confronto molto forte quello che il pubblico del Grande Fratello VIP 4 ha visto nella puntata in onda il 10 gennaio 2020. Imma Battaglia, dopo aver ascoltato le parole della sua ex, Licia Nunez, sentendosi chiamata in causa ha deciso di entrare nella casa e parlare faccia a faccia, con la concorrente, delle sue dichiarazioni. Licia aveva raccontato ai suoi coinquilini, rendendo tra l’altro per la prima volta pubblica questa relazione, del tradimento che a suo dire avrebbe subito 10 anni fa. L’attrice, dopo una relazione di sette anni con Imma, aveva scoperto che lei la tradiva con Emma Grimaldi. Si erano conosciute durante un periodo di crisi, quando le cose tra di loro non andavano più bene e poi era nata la storia d’amore che 9 anni dopo ha portato le due signore all’unione civile.

La Battaglia però non ha gradito la versione data da Licia e ieri sera, nel confronto, ha cercato di dire la sua. La Nunez sembrava non essere particolarmente scossa da questo faccia a faccia ma quando è rimasta sola con i suoi amici, riflettendo su quanto accaduto, è stata sopraffatta dalle lacrime. E pensare che sono passati dieci anni: a quanto pare però questa, per l’attrice che oggi ha un’altra compagna, è comunque una ferita ancora aperta.

LO SFOGO DI LICIA NUNEZ NELLA CASA DEL GF VIP DOPO IL CONFRONTO CON IMMA BATTAGLIA

La Nunez, in camera da letto con Andrea Denver si è detta delusa per quello che è stato il confronto. Pensa infatti che Imma abbia ribaltato la situazione ma è anche vero che, come ha sottolineato la Battaglia, lei forse avrà altri mesi per dire in mondo visione la sua mentre alla napoletana restano solo i social e le ospitate in tv per farlo. Licia comunque ha commentato:

Io vivo la mia vita così, sempre di pancia, perché sono una persona vera. Forse non sono una donna di spettacolo, sono un’attrice che arriva sul set, lavora, torna a casa e basta. […] Io ho bisogno dei miei tempi e devo rispettare me stessa. […] Passa un messaggio totalmente sbagliato. […] Io probabilmente non conosco le dinamiche dello spettacolo però ci sono dei fatti, ci sono dei video, ci sono delle prove e allora mostratele! […] Sicuramente non mi aspettavo di incontrarla in questo momento, è evidente che non mi aspettavo un ‘ammissione di colpe da parte su. Non l’ha fatto a tempo debito, figurati dopo 10 anni, però non poi negare l’evidenza! […] Non hai le pa**e a 50 anni di dirmi: “Mi sono innamorata di un’altra persona“? […]

Imma ha parlato di una relazione profondamente in crisi, di un compleanno passata da sola, di un viaggio in cui è stata abbandonata sempre a causa del lavoro della Nunez. Ma Licia non è d’accordo:

Lei mi aveva detto: “Ho un desiderio, voglio festeggiare i miei 50 anni a Gerusalemme con mia madre“. Il mio è stato un gesto d’amore perché ho detto “è giusto che tu vada con tua madre“. […] Ma davvero Eva è un’amica e tu dopo una conoscenza di qualche mese le fai trascorrere il Natale con te? […] So che probabilmente nella vita non dovesti appoggiarti sulle date ma quando ami vuoi capirle le cose e il perché di quelle coincidenze. […] Vuoi sapere perché quel giorno improvvisamente ti ha chiesto: “Secondo te si possono amare due persone contemporaneamente?“.

La Battaglia però non la pensa come Licia tanto che uscendo dalla casa ha continuato a dire che la donna è una bugiarda, e ha fatto capire che ci sia molto altro non detto parlando di “ignoto 1 e ignoto 2”. Cosa voleva dire?