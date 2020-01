Victoria Pennington si scaglia contro il suo ex Pasquale Laricchia e parla di violenza subita: “Sei andato oltre”

Parole molto dure quelle che Victoria Pennington, l’ex compagna di Pasquale Laricchia, ha rilasciato alla rivista DiPiù parlando del suo rapporto con l’ex concorrente del Grande Fratello. Nella terza edizione del GF i due stavano insieme e insieme erano entrati nella casa del reality di Canale 5.

La storia poi finì e oggi, Victoria, che ha un marito e dei figli, torna a parlare di quello che era stato il suo rapporto con Pasquale. E a proposito di violenza sulle donne ha qualcosa da dire. Si toglie dei sassolini dalle scarpe e butta addosso al suo ex delle accuse molto pesanti.

LE PAROLE DI VICTORIA PENNINGTON DA DIPIU’: ACCUSE PESANTI A PASQUALE

Victoria inizia la sua intervista spiegando che quando ha sentito Pasquale parlare del caso Salvo, e dire che è sempre stato dalla parte delle donne, non ha creduto alle sue orecchie.

Sono sconvolta, Pasquale: mentre Salvo faceva battute su quella ragazza, ti ho visto che ridacchiavi. Poi, in diretta, quando sei stato rimproverato, provando a giustificarti, hai detto quella frase: “Io ho sempre rispettato le donne”. Ma cosa dici? Nei cinque anni della nostra storia non mi hai rispettato affatto. Come fai a dimenticare che mi hai maltrattato?

Victoria racconta dei cinque anni passati insieme e ne parla come di un vero e proprio incubo:

Tu hai provato a rovinarmi la vita. Volevi avere il controllo su tutto, non potevo fare un passo senza dirtelo, non potevo uscire con le amiche perché eri geloso. All’inizio sopportavo, perché ti amavo, perché speravo che cambiassi, perché ero giovane, inesperta e perché, emigrata dall’America, non avevo alcun punto di riferimento oltre a te.

La donna dice che Pasquale nella sua vita si imponeva in modo duro, persino in quelli che erano i guadagni che derivavano dalle loro serate. Parla di urla, offese, improperi: ogni scusa era buona, secondo Victoria, per sputarle addosso qualcosa…

E ancora, parlando di un brutto litigio che poi portò alla fine della loro relazione, svela:

In quell’occasione tu hai veramente superato il limite, non ti sei limitato alle urla, sei andato oltre…Troppo oltre, e se ne parlò anche sui giornali. Sei stato violento, tanto che io sono uscita di casa e sono andata dalla polizia.

Oggi Victoria, dall’uomo che ha detto di essere sempre dalla parte delle donne, si aspetta delle scuse. Arriveranno?