Licia Nunez e Barbara: il faccia a faccia e forse l’addio nella casa del Grande Fratello VIP 4

Non ha ancora capito che cosa sia successo, ci pensa ormai da venerdì Licia Nunez. Ha parlato nella casa del Grande Fratello VIP della sua storia d’amore con Barbara, si è detta molto molto colpita dal messaggio arrivato da fuori. Mai se lo sarebbe aspettato. Ed ecco quindi che il Grande Fratello le dà la possibilità di capire meglio. Nella diretta del 27 gennaio 2020, Licia Nunez avrà modo di incontrare Barbara che in questi giorni ha scritto frasi criptiche sui social, senza però dire molto di quello che realmente pensa.

Licia è convinta che una storia d’amore di due anni e mezzo non possa finire con un messaggio sui social e per questo aveva già chiesto venerdì un confronto con la sua fidanzata. A quanto pare Barbara ha accettato e infatti nel corso del day time di oggi, il GF ha annunciato che questa sera ci sarà il confronto tra le due donne. “Questa storia finirà solo quando lei me lo dirà in faccia” ha detto Licia nel confessionale, parlando con il Grande Fratello di quanto sta accadendo.

In lacrime la Nunez ha cercato in questi giorni dopo la diretta, di comprendere i motivi che hanno portato Barbara a compiere un gesto così forte.

LICIA NUNEZ E BARBARA: IL CONFRONTO NELLA CASA DEL GF VIP

Mentre nella casa Licia non ha capito che cosa è successo con Barbara, fuori c’è chi ipotizza il motivo della reazione della donna. Chiaramente la gelosia per il fatto che Licia abbia passato ore e ore a parlare di Imma Battaglia ma non solo. Il gesto al quale Barbara probabilmente si riferiva, secondo i telespettatori, ha a che fare con un bacio, un bacio che oggi dà all’anello che Barbata le ha regalato ma che in passato era diverso. Secondo molti spettatori Licia infatti, quando ha partecipato a Ballando con le stelle baciava il bracciale che le aveva regalato Imma. Replicherebbe oggi un gesto che in passato ha dedicato a un’altra persona.

Sarà questo il motivo? Lo scopriremo questa sera…

