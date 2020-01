Licia Nunez scopre di esser stata lasciata dalla fidanzata ma non comprende di quale gesto parla: sui social le ipotesi

Se Licia Nunez ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 4 del 24 gennaio 2020, ha capito ben poco di quello che stava succedendo, dopo aver visto il messaggio della sua fidanzata, non è stato lo stesso per i telespettatori…Infatti dai social sono arrivati molti commenti su questa storia, molti messaggi anche da parte di chi sembra aver compreso le motivazioni della fidanzata di Licia, Barbara.

Facciamo un piccolo passo indietro. La fidanzata di Licia parla di un gesto che la Nunez fa e che lei pensava essere solo loro. Seguendo invece la diretta del Grande Fratello VIP avrebbe scoperto che le cose stanno in modo diverso. Di che cosa si tratta? Licia, parlando con Alfonso Signorini è sembrata basita, non credendo ai suoi occhi. Ha anche detto che attenderà un confronto, perchè una storia di due anni certamente non può finire in questo modo. E stenta persino a credere al messaggio di Barbara, la sua fidanzata. Non è infatti nel suo stile arrivare a queste decisioni.

LICIA NUNEZ LASCIATA DALLA SUA FIDANZATA: ECCO QUALE SAREBBE IL GESTO INCRIMINATO

La fidanzata di Licia parla quindi di questo gesto che non era a quanto pare, una sua esclusiva. La Nunez dice che in casa, l’unica cosa che ha fatto è stata quella di baciare l’anello che Barbara le ha regalato. Non capisce però il legame tra questa cosa e le parole della sua fidanzata.

Ed ecco che arrivano in soccorsi i telespettatori del GF VIP che pare abbiano la soluzione e la risposta. Il gesto al quale si riferirebbe Barbara avrebbe proprio a che fare con questo anello. Bisognerebbe tornare però indietro nel tempo. Licia Nunez ha partecipato anche a Ballando con le stelle mentre era ancora fidanzata con Imma Battaglia. Nel corso del programma, come gesto scaramantico ma non solo, baciava un bracciale. Non ha mai detto che era stata Imma a regalarlo perchè come avrete capito la loro relazione ai tempi era segreta. Però baciava appunto questo gioiello come oggi bacia l’anello che Barbara le ha donato.

E’ questo il motivo dell’arrabbiatura di Barbara? La percezione che arriva a casa di questa storia è che Licia sia ancora in qualche modo legata a Imma e non se ne faccia una ragione. E forse la sua fidanzata vedendola parlare di questa storia finita da 10 anni ma che ancora tiene banco, ha capito che Licia potrebbe non liberarsi mai dei fantasmi e ha scelto di troncare. Vedremo nelle prossime puntate cosa succederà.