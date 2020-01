Licia Nunez lasciata dalla fidanzata dopo le parole su Imma Battaglia ed Eva Grimaldi: stasera potrebbe scoprire tutto

Se nella casa le dinamiche non esistono e questo cast, che tutti abbiamo pensato potesse essere fortissimo, non smuove neppure un ormone ( lasciamo da parte le litigate e il sano trash dei reality) fuori qualcosa si muove. E così nella puntata del Grande Fratello VIP 4 ecco arrivare in soccorso a questo mosciume, una storia che potrebbe interessare il telespettatore. La fidanzata di Licia Nunez, ieri, via social, ha deciso di lasciare la concorrente del Grande Fratello VIP 4. Dalle sue parole emerge un particolare rammarico per una cosa che Licia ha fatto in casa.

Vi ricordiamo che oggi 24 gennaio 2020 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello VIP 4.

LA FIDANZATA DI LICIA NUNEZ LA LASCIA CON UN POST SUI SOCIAL

Noi immaginiamo che ci sia dell’altro. Del resto se la tua donna in casa non fa altro che parlare di una ex con la quale la storia è finita 10 anni fa e tu ci stai insieme da due anni, non da due giorni, qualche domanda te la poni. E così mentre Licia si chiedeva se Eva Grimaldi avesse capito di non avere l’esclusiva su Licia, ecco che Barbara, l’attuale fidanzata della Nunez, la lasciava.

Avevamo immaginato che oggi ci sarebbe stato un faccia a faccia tra Licia ed Eva Grimaldi, visto tutto quello che la Nunez ha detto fino a oggi. Ma a quanto pare l’attrice potrebbe invece scoprire cosa ha deciso di fare la sua fidanzata, ovvero lasciarla.

Non ci resta che attendere questo confronto, se mai ci sarà o aspettare di capire quale sarò la reazione di Licia che probabilmente sarà informata di quello che la sua fidanzata ha scritto sui social.

Intanto ecco che cosa ha scritto Barbara:

“Da quando sei entrata nella casa del GF non è stato mai facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccati se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre. Ora sono stanca e come preannunciato, non posso comprenderti più. Buon percorso”.

Barbara, la fidanzata di Licia, nella lettera che le aveva fatto avere qualche giorno fa, le aveva chiesto che non si parlasse più di Imma, che si parlasse del suo presente e non del suo passato ma la Nunez non lo ha fatto.

