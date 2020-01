90 giorni per innamorarsi: Maria esiste davvero? Come andrà a finire con Caesar?

Sta incuriosendo molto i fans di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, la storia che vede protagonisti Caesar e Maria. Mack è molto innamorato della bionda ucraina tanto da organizzare un viaggio in Messico per chiederle di diventare sua moglie, avendo anche comprato un anello per lei! I due si conoscono da anni, da 5 anni si sentono al telefono e lei gli dichiara tutto il suo amore. In diverse occasioni Maria avrebbe dovuto raggiungere Caesar negli Usa ma, con diverse scuse, non si è mai presentata.

In questi anni Caesar ha mandato a Maria oltre 40 mila dollari, spendendo tutti i suoi risparmi e arrivando a fare enormi sacrifici per lei. Nelle puntate di 90 giorni per innamorarsi in Italia, stiamo aspettando l’arrivo di Maria in Messico. Ma i telespettatori si chiedono: questa ragazza esiste davvero? Arriverà in Messico? Accetterà di sposare il suo fidanzato? I fans del programma non sembrano credere che questa donna esista davvero ma Caesar ha i suoi video, l’ha visto al telefono e crede che sia reale. Il pubblico invece pensa, vista la mole di denaro che lui le ha mandato, che la donna lo stia solo truffando. Che cosa succederà? Ve lo raccontiamo con le ultime notizie arrivate dagli Usa, per cui continuate a leggere solo se volete le anticipazioni di questa vicenda.

90 GIORNI PER INNAMORARSI: COME FINIRA’ TRA CAESAR E MARIA?

Come il pubblico americano aveva immaginato, e come immaginano anche i telespettatori italiani di Real Time, Maria il viaggio in Messico non lo farà mai. La ragazza non si è presentata nonostante Caesar abbia speso diversi soldi per il suo biglietto, oltre che indebitarsi per pagare il suo viaggio. Gli amici di Caesar lo avevano messo in guardia ma lui aveva deciso di credere all’amore…Dopo il viaggio in Messico il ragazzo sembrava voler lasciare Maria e per un periodo hanno interrotto questa relazione.

Successivamente però Maria si è fatta risentire e Caesar ha confessato che la ragazza gli ha chiesto altri soldi. La storia è proseguita ma si è conclusa quando il programma è terminato. Maria però ha fatto la sua comparsa: esiste e vive davvero in Ucraina. I telespettatori di TLC l’hanni vista nella puntata speciale dedicata alle coppie. La ragazza, dopo questa apparizione, è stata molto attaccata sui social e ha detto di rendersi conto che nessuno può capire il genere di pretese che lei ha. Ha fatto la bella vita con i soldi di Ceasar e poi lo ha mollato senza neppure incontrarlo.

Ha provato a spiegare che non provava per lui un sentimento che le permettesse di iniziare una storia d’amore. Inoltre ha detto di non trovare attraente Caesar. La storia è finita così anche se Mack dai social sembra mandare continui messaggi alla sua ex: si è iscritto in palestra e lavora sul suo fisico. Questo basterà per far cambiare idea a Maria?

Per scoprire come è finita tra Angela e Michael leggi qui

90 giorni per innamorarsi: Maria esiste davvero? Come andrà a finire con Caesar? ultima modifica: da