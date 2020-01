90 giorni per innamorarsi: come è finita tra Angela e Michael ? Grandi notizie dalla Nigeria

Angela e Michael sono protagonisti dell’edizione 2020 di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni in Italia. Li abbiamo già conosciuti lo scorso anno, quando avevano già partecipato al format. Ma non avendo trovato il modo di avere il visto, hanno continuato la loro avventura anche in questa edizione che in Italia viene trasmessa da gennaio 2020 su Real Time. Le puntate come immaginerete, sono state trasmesse qualche mese fa su TLC per cui possiamo raccontarvi come è finita tra i protagonisti del programma americano.

Siete quindi curiosi di sapere come è finita tra Angela e Michael? Ve lo raccontiamo con le ultime news che arrivano direttamente dalla Nigeria. Se non volete scoprire quello che è successo tra i due, fermate qui la lettura!

90 GIORNI PER INNAMORARSI: COME E’ FINITA TRA ANGELA E MICHAEL?

Chi ha seguito la storia sa bene che Angela è volata più volte in Nigeria dove ha incontrato un ragazzo molto più giovane di lei. Ottenere il visto non è semplice anche perchè una volta arrivato negli Usa, Angela dovrà garantire in tutto e per tutto per il suo giovane fidanzato. Anche economicamente non è stato semplice per Angela perchè ha speso molti soldi nei continui viaggi tra America e Nigeria.

Michael tra l’altro, l’ha delusa spesso raccontandole diverse bugie. Tra tradimenti, utilizzo sbagliato dei social, bugie e altro, la storia è comunque andata avanti e poche ore fa è arrivato il lieto fine. Angela e Michael infatti si sono sposati. Il matrimonio però è avvenuto in Nigeria, per cui al momento Michael non è ancora arrivato negli Usa.

In questa edizione di 90 giorni per innamorarsi abbiamo visto che Angela si stava impegnando alla ricerca della location perfetta per le nozze ma probabilmente poi ha deciso di desistere, non potendo spendere tutto il denaro che le è stato chiesto. In ogni caso pare abbia trionfato l’amore: Angela indossava un bellissimo abito da sposa bianco, non ha optato per un abito in stile africano.

Sembrava che i due non avessero più intenzione di sposarsi anche perchè Michael aveva chiesto ad Angela un figlio al quale dare il suo nome. La donna aveva persino proposto a sua figlia di essere una madre surrogato ma lei non aveva accettato. Vedremo se magari decideranno di adottare un bambino o troveranno un altro modo per realizzare questo sogno.

Questa una delle poche foto diffuse sui social, come potrete vedere c’erano telecamere e microfoni professionali quindi immaginiamo che il matrimonio di Angela e Michael sarà raccontato in una delle prossime stagioni di 90 giorni per innamorarsi e poi...

