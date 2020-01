90 per innamorarsi-Darcey ci riprova: dopo Jesse cerca ancora l’amore, come finirà con Tom Brooks?

E’ andata in onda il 5 gennaio 2020 la prima puntata della nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi-Prima dei novanta giorni. E il pubblico di Real Time ha rivisto una vecchia conoscenza del programma. Parliamo di Darcey Silva che è stata una delle protagoniste di un’altra edizione del programma. Nell’edizione di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni in onda in Italia nel 2020 ( è andata in onda negli Stati Uniti diversi mesi fa) Darcey cerca ancora l’amore. L’avevamo lasciata distrutta dal dolore, dopo la fine della sua relazione con Jesse, il ragazzo più giovane di lei che era volato dal Nord Europa agli Usa pur di conoscerla. Tra i due le cose non erano andate bene ma adesso Darcey ci riprova. E anche questa volta resta in Europa: il suo nuovo spasimante infatti è un uomo che a quanto pare vive tra Regno Unito e Francia. Si chiama Tom Brooks e, come avrete visto ieri nel programma di Real Time, lui e Darcey si conoscevano già da tempo. Erano amici: lui era fidanzato, poi Darcey usciva con Jesse e, quando ha lasciato il bel personal trainer, ha avuto modo di farsi “consolare” da Tom.

Ma come è finita la storia tra i due? Continuate a leggere solo se volete avere degli spoiler in merito a questa relazione.

DARCEY SILVA E TOM BROOKS SI SPOSANO? COME FINISCE TRA DI LORO ?

Già dalle prime battute si è capito che Tom è un uomo molto particolare: ha preferito non andare a prendere la sua fidanzata in aeroporto, pensando che avesse prima bisogno di lavarsi i denti. Inoltre non ama molto il lato emotivo di Darcey. Ma come noi ben sappiamo, la donna è molto molto particolare e forse ha anche una predisposizione teatrale di non poco conto. Del resto oggi Darcey è una attrice e una produttrice, per cui questa partecipazione al programma per lei è stata une vera manna dal cielo. Forse non avrà trovato l’amore, ma sicuramente ha lavorato moltissimo dopo le sue due partecipazioni a 90 giorni per innamorarsi; ha oltre 500 mila followers sui social ed è davvero molto seguita. Anche Tom sembra aver riscosso successo: oggi il suo profilo Instagram conta oltre 100 mila followers.

Inoltre a Tom sembra aver fatto anche bene l’esperienza nel programma: ha cambiato look, sembra molto più giovane rispetto a quando ha iniziato la sua avventura ed è anche più in forma. Sarà stato l’amore a farlo rinascere? Pare che Darcey e Tom non stiano più insieme. Un paio di mesi fa avrebbero annunciato ai fans che la loro storia non poteva proseguire. Nessun matrimonio per Darcey e Tom che potrebbero già essere impegnati in nuove frequentazioni. Addirittura dagli Usa si vocifera che la Silva possa persino partecipare a una nuova edizione del programma. Sarà così?

90 per innamorarsi-Darcey ci riprova: dopo Jesse cerca ancora l’amore, come finirà con Tom Brooks? ultima modifica: da