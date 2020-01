GF VIP 4, la fidanzata di Matteo Alessandroni lo sbugiarda: altro che super boy single…

E’ davvero possibile che il re del gossip, Alfonso Signorini non sapesse che Matteo Alessandroni, uno dei tre super boys entrati nella casa del Grande Fratello VIP 4 lunedì sera non fosse single come si autoproclama ma avesse una fidanzata? E chi lo sa…Una cosa però è certa, anzi due. La prima è che sui social è arrivata la dichiarazione della fidanzata di Matteo Alessandroni che prende le distanze dal suo ragazzo, dopo quello che è successo. La seconda è che Matteo è entrato nella casa dicendo di essere single. Quindi c’è qualcuno che sta mentendo, di chi si tratta?

LA FIDANZATA DI MATTEO ALESSANDRONI LO SBURGIARDA SUI SOCIAL: ALTRO CHE SINGLE…

Come vi avevamo già raccontato, Matteo Alessandroni non è nuovo alle pagine di gossip. Questa estate infatti aveva avuto una amicizia con Carmen di Pietro molto speciale. La donna ne aveva parlato come del suo fidanzato, dicendo di essersi persino innamorata di lui. Matteo invece aveva risposto, partecipando anche ad alcuni programmi televisivi, oltre che rilansciando interviste, di essere solo il suo personal trainer. La vicenda era andata avanti con accuse reciproche e con le parole della Di Pietro che accusava Alessandroni di averla usata solo per arrivare in tv. Ed effettivamente, a giudicare dalle sue ultime gesta, avrebbe raggiunto l’obiettivo.

Il problema però per Matteo arriva nuovamente dai social. La sua fidanzata infatti ha postato delle storie con le quali lo accusa di aver mentito e prende le distanze da lui dopo quello che ha fatto.

La ragazza spiega che ha riflettuto prima di decide di parlare pubblicamente di quanto sta succedendo. Racconta che fino a poche ore prima che Matteo entrasse in casa stavano insieme. “Lui non mi ha detto nulla se non che io fossi la donna della sua vita per poi scoprire in diretta che lui si era dichiarato single ed è stata una doccia fredda” ha spiegato la ragazza sui social.

Eleonora decide quindi di mettere un punto a questa storia definendo il suo fidanzato una persona opportunista e arrivista.