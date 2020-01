Chi sono i super boys del Grande Fratello VIP 4? Li abbiamo già visti in altri programmi Mediaset

Oltre al rientro di Barbara Alberti e di Valeria Marini (quest’ultima per un periodo di tempo fortunatamente molto limitato), Alfonso Signorini e il suo staff di autori hanno deciso di ridare vita alla monotona vita della casa del Grande Fratello VIP 4 introducendo fra le quattro mura del reality un trio di bei ragazzi con cui cercare di far risvegliare i bollenti spiriti delle concorrenti single.

Nel corso della diretta di lunedì 27 gennaio 2020, il conduttore ha introdotto al pubblico questi tre nuovi protagonisti… anche se parlare di “nuovi” è un grande eufemismo visto che li abbiamo già visti bazzicare su Canale Cinque in altre trasmissioni. Scopriamo chi sono Matteo. Jacopo e Gianluca ma soprattutto dove li abbiamo già visti…

Chi sono i super boys del Grande Fratello VIP 4?

Il primo dei tre ragazzi presentati al pubblico da Alfonso Signorini è Gianluca Irpino: nato nel 1989 (quindi ha 31 anni) ed è un giocatore professionista di Poker. In televisione lo abbiamo già visto nel dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne in qualità di semplice corteggiatore. È stato fra i protagonisti del programma di Canale Cinque durante il trono di Veronica Burchielli. Possiede un cane: un husky siberiano di nome Asghy.

Il secondo super boys è Matteo Alessandroni: nato nel 1994 (quindi ha 26 anni) ed è un personal trainer. È stato un calciatore professionista fino al 2016: secondo la sua scheda, è stato nella rosa di varie squadre di Serie D e in Eccellenza. In tv lo abbiamo visto in alcuni talk show Mediaset (fra cui LIVE Non è La D’Urso) a causa di una storia imbarazzante: il giovane ha giurato di querelare Carmen Di Pietro in quanto la donna avrebbe venduto foto posate in cui i due sarebbero stati spacciati come neo fidanzati; lui, invece, è stato solo il personal trainer della ex showgirl.

Il tris di super boys si chiude con Jacopo Poponcini: è un modello professionista di 24 anni. È nato ad Arezzo e in televisione lo abbiamo già visto nella schiera di tentatori nella scorsa edizione di Temptation Island 2019. Grazie alla sua professione, il giovane può inseguire una delle sue più grandi passioni: viaggiare.

Riusciranno questi tre super boys a risvegliare gli animi delle single della casa?