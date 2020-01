Italia’s Got Talent, Claudia Lawrence conquista il Golden Buzzer a 94 anni: esempio per tutti

Ieri sera, mercoledì 29 gennaio 2020, è andata in onda la terza puntata delle audizioni di Italia’s Got Talent. Davvero tanti e variegati i talenti che si sono presentati sul palco di fronte ai quattro giudici: Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Ma una concorrente su tutti ha sbalordito non solo la giuria ma anche il pubblico presente e i telespettatori da casa che si sono scatenati sui social network. Lei si chiama Claudia Lawrence e si è presentata a Italia’s Got Talent con i suoi, portati benissimo, 94 anni.

Nella vita ha fatto la ballerina, la coreografa e ha partecipato a tanti noti film ma anche a diversi prodotti televisivi per il piccolo schermo come La Dottoressa Giò e Camera Café.

Italia’s Got Talent: Golden Buzzer per la novantaquattrenne Claudia Lawrence

Claudia Lawrence si è esibita nella terza serata di Audition a Italia’s Got Talent con una performance musicale e ballando pure il tip tap. Inutile dire che i quattro giudici del programma televisivo che ricerca talenti hanno votato la donna con ben quattro si. La Lawrence ha lasciato senza parole Matano, Bastianich, la Maionchi e la campionessa Federica Pellegrini ma pure il pubblico che si è alzato in piedi regalando una fantastica standing ovation alla novantaquattrenne Claudia. Ma non basta perché Frank Matano ha deciso di premere il Golden Buzzer e mandare dunque la concorrente direttamente alla finale di Italia’s Got Talent, con tutto l’appoggio del pubblico presente. Una pioggia di coriandoli dorati per la signora che ha mostrato il suo talento ma soprattutto la sua immensa gioia e il suo puro entusiasmo.

Italia’s Got Talent, tutti pazzi per Claudia Lawrence: la 94enne direttamente in finale

Il Golden Buzzer di @frankmatano entra nella storia dei momenti più emozionanti di #IGT! 💁🏻‍♂️🛎🎊 👵🏻 pic.twitter.com/dU6f1Zs3vm — Italia's Got Talent (@IGT_official) January 29, 2020

Dopo la sua esibizione e il Golden Buzzer, il popolo del web si è scatenato sui social network elogiando Claudia Lawrence che all’età di 94 anni e con una importante carriera alle spalle, ha deciso di mettersi ancora una volta alla prova. Un vero esempio per i ragazzi più giovani e meno giovani che hanno riempito di complimenti la concorrente di Italia’s Got Talent e Frank Matano per aver premuto il Golden Buzzer. Claudia Lawrence è riuscita davvero a conquistare tutti e adesso non vediamo l’ora di vedere la sua nuova esibizione sul palco della finale. Complimenti Claudia!