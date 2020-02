Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più presi al GF Vip 4, lei: “Dovrei buttarmi?”

Pare proprio che nella casa del Grande Fratello Vip 4 stia per nascere ufficialmente una coppia. Noi vi avevamo già avvisati perché il feeling tra i due era diventato davvero evidente agli occhi di tutti. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre più vicini all’interno della casa più spiata d’Italia. Noi lo avevamo capito ma sono stati gli stessi concorrenti del reality show di Canale 5 ad ammettere il reciproco interesse. Nonostante ciò però pare che Paolo Ciavarro non voglia correre troppo con la Incorvaia: “Non c’è nessun tipo di fretta. Può succedere qualcosa e poi non va” ha infatti ha affermato Ciavarro Junior.

GF Vip 4, Paolo Ciavarro cotto di Clizia Incorvaia: “Lo vedo, gli occhi parlano”

Paolo Ciavarro ha ammesso il fatto che per lui Clizia Incorvaia sia una donna interessante ma il suo carattere lo spinge ad andarci piano. “Si vede che qualcosa le ho smosso. Io non sono semplice, non sono uno che si butta” ha affermato Paolo nella casa del Grande Fratello Vip 4. Ma a frenare Ciavarro è anche il fatto che sia uscita un’indiscrezione secondo cui Clizia si vedrebbe con un altro uomo fuori. “Sicuramente altre persone al mio posto avrebbero agito già due settimane fa” sono state le parole di Paolo Ciavarro. Il concorrente del reality show pensa che Clizia Incorvaia stia aspettando una prima mossa da parte sua ma alla ex di Sarcina pare proprio che toccherà aspettare. “Ma poi lo vedo, gli occhi parlano” ha anche affermato Paolo che ormai è evidentemente preso da Clizia.

GF Vip 4, Clizia Incorvaia farà la prima mossa con Paolo Ciavarro? Lui preferisce aspettare

Ma anche Clizia Incorvaia ha confessato il suo interesse nei confronti di Paolo Ciavarro. Durante una chiacchierata con Licia Nunez, la Incorvaia apre proprio l’argomento chiedendo un consiglio sul da farsi all’attrice. “Si è aperto con me. Mi piacciono i suoi modi e credo alla sua sincerità” ha rivelato Clizia a Licia Nunez. E se Paolo Ciavarro sembra voler aspettare ancora un po’ prima di fare la prima mossa con la donna, la Incorvaia sembra voler andare oltre: “Ti ha detto qualcosa della mia frequentazione? Secondo me si è frenato molto. Secondo te cosa dovrei fare, dovrei buttarmi?”.

E allora sarà Clizia Incorvaia a fare la prima mossa con Paolo Ciavarro? Staremo a vedere. Sicuramente la gieffina dovrà riuscire ad eliminare i freni e i dubbi di Ciavarro Junior!