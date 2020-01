Amori nella casa del GF Vip 4: quali coppie potrebbero formarsi

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da nemmeno una settimana eppure inizia già a far parlare i tanti fan del reality show di Canale 5. E indovinate un po’ qual è l’argomento? Le prime coppie nella casa. Ebbene, dopo poche ore dall’ingresso dalla porta rossa iniziano a definirsi già le prime amicizie e soprattutto i primi feeling speciali. Nasceranno degli amori nella casa del GF Vip? Certo non sarebbe la prima volta e alcuni concorrenti sembrano essere già molto vicini. Andiamo a vedere quali probabili coppie potrebbero formarsi nella casa più spiata d’Italia!

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: saranno loro la prima coppia di questo GF Vip 4?

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia potrebbero sorprenderci. A vederci lungo su di loro è stato il coinquilino della casa del GF Vip Michele Cucuzza. Secondo il noto giornalista, Paolo e Clizia sono abbastanza affiatati tanto che il figlio di Ciavarro è andato a parlare con la ex moglie di Francesco Sarcina proprio del pensiero di Michele Cucuzza sul loro conto. Forse è vero, è ancora molto presto, però Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sembrano stare molto bene insieme e chiacchierano spesso. Che per Clizia arrivi finalmente il momento di aprire il cuore dopo le grandi polemiche sul triangolo amoroso con Sarcina e Scamarcio e il presunto tradimento? Sicuramente se ne parlerà!

Paola Di Benedetto troppo vicina ad un inquilino del GF Vip? Nuove coppie in arrivo?

Michele Cucuzza non si è limitato al solo gossip su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Secondo il giornalista anche Paola Di Benedetto non la conta giusta. Sappiamo benissimo che la bella influncer è impegnata da tempo in una relazione con il cantante Federico Rossi di Benji e Fede. Fede le aveva mandato anche un video messaggio prima di entrare nella casa in occasione del suo compleanno e Paola è molto innamorata di lui. Eppure per Cucuzza alla Di Benedetto piace un altro. Secondo il giornalista Paola Di Benedetto e Andrea Denver si piacciono. Per il momento resta solo un pensiero e un gossip ma chissà e chissà pure che cosa ne pensa Federico Rossi! Anche perché Serena Enardu, quando è entrata nella casa del GF Vip per Pago, aveva affermato di vedere il cantautore troppo vicino alla Di Benedetto. Pura gelosia come aveva confessato? O forse sarà proprio Pago a sorprendere la Enardu e tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip con un nuovo amore?

Intanto nella casa c’è già stato il primissimo bacio! Protagonista? Proprio Pago insieme ad Adriana Volpe. Ovviamente, quello tra il cantautore e la donna è stato un bacio frutto di un gioco. Chissà cosa avrà provato Serena però! E lo stesso vale per Clizia Incorvaia e Antonio Zequila. In cerca di una fidanzata c’è invece Andrea Montovoli. Nella sua clip di presentazione, infatti, l’attore aveva dichiarato di essere single nonché in cerca della sua ‘leonessa’. Magari Andrea riuscirà a trovare la sua dolce metà proprio grazie al Grande Fratello Vip? Staremo sicuramente a vedere.