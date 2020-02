Al GF VIP stasera tre nuove vippone: aspiranti concorrenti cercasi

Questa quarta edizione del Grande Fratello Vip è davvero ricca di sorprese e colpi di scena. Questa sera, lunedì 17 febbraio 2020, andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata del reality show e gli argomenti dell’appuntamento con Alfonso Signorini e i suoi ‘vipponi’ saranno moltissimi. Ma tra i tanti temi c’è pure una grande novità, tre grandi novità per meglio dire. Ci sarà infatti l’ingresso di tre nuove concorrenti, tutte e tre donne. “Tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la porta rossa: chi riuscirà a rimanere più a lungo nella casa di Cinecittà? E come saranno accolte dai vipponi?” sono le parole del comunicato ufficiale.

GF Vip 4, tre nuove concorrenti in arrivo: Patrizia Rossetti dopo il trionfo a Pechino Express

Quello che tutti gli affezionati telespettatori del Grande Fratello Vip si chiedono adesso è chi sono questi nuovi volti dello spettacolo che faranno ingresso nella casa più spiata d’Italia? Ci sono diversi nomi che circolano nelle ultime ore, uno ad esempio è quello di Teresanna Pugliese, che potrebbe sbarcare nel reality dopo il suo ruolo di tronista di Uomini e Donne e opinionista nei programmi di Barbara d’Urso.

I nomi fatti in queste ore però sono diversi e tante sono le ipotesi.

Uno fra tutti è quello di Patrizia Rossetti. Per chi non dovesse conoscerla, la donna è nota per essere la regina delle televendite ma anche per la sua partecipazione al reality adventure Pechino Express. La Rossetti partecipò a Pechino in coppia con Maria Teresa Ruta e le Signore della tv vinsero il programma nel 2018. L’eventuale ingresso di Patrizia Rossetti potrebbe dunque preoccupare gli altri concorrenti del Grande Fratello dopo il trionfo a Pechino Express? C’è da dire che la Rossetti aveva criticato il Grande Fratello in una intervista dopo la partecipazione a Pechino. E se dovesse entrare davvero nella casa, senz’altro la cosa aprirà delle nuove polemiche.

GF Vip 4, nuove concorrenti: è arrivato il momento di Sara Tommasi e Arianna David

Oltre a Patrizia Rossetti, a poter entrare in casa ci potrebbero essere Sara Tommasi e Arianna David. Le due donne sono già note al pubblico tv di Canale 5. Sara è una showgirl e prima dell’inizio del Grande Fratello Vip aveva dichiarato che sarebbe entrata nella casa più spiata d’Italia ma dopo qualche settimana dalla partenza del reality show. E’ forse arrivato il momento di aprire la porta rossa per la Tommasi? L’altra donna che potrebbe fare il suo ingresso in casa è l’ex Miss Italia Arianna David che il mondo dei reality già lo conosce. Arianna ha infatti già partecipato a L’isola dei Famosi ma tra Cayo Paloma e la casa le differenze non sono poche. Come andrà a finire?

Ci toccherà aspettare l’appuntamento di questa sera, lunedì 17 febbraio, con Alfonso Signorini e la sua quarta edizione del Grande Fratello Vip per scoprire se saranno proprio le signore di cui sono trapelati in nomi in queste ore, a entrare nella casa più spiata di Italia.