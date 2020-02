Clizia Incorvaia triste per le parole di Eleonora Giorgi, mamma di Paolo: “Ho il cuore spezzato”

Durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, lunedì 17 febbraio 2020, Paolo Ciavarro ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei suoi genitori Massimo ed Eleonora Giorgi. Un momento davvero emozionante per il concorrente del reality show di Canale 5 ma pure per i telespettatori da casa. Dopo l’incontro della famiglia, Clizia Incorvaia che ormai è inseparabile da Paolo Ciavarro, ha avuto modo di incontrare i genitori del ragazzo. La gieffini ha potuto conoscere dunque i suoi suoceri, se così possiamo già chiamarli. Clizia ha però avuto anche modo di leggere le parole che Eleonora Giorgi ha detto su di lei in merito al flirt con il figlio ed è rimasta molto male.

Clizia Incorvaia dopo le parole di Eleonora Giorgi su di lei: “Sono rimasta di sasso”

La Incorvaia ha confessato di essere rimasta molto delusa delle parole che Eleonora Giorgi ha avuto nei suoi confronti e nei confronti della relazione appena iniziata con Paolo Ciavarro. L’incontro con la mamma di Paolo che ha cercato di sorvolare a quella famosa intervista rilasciata a Chi, non ha fatto certo cambiare idea a Clizia. “Ci sono rimasta di sasso, io non avevo bisogno di questa situazione, non mi fa gioco, non so cosa pensano i miei e gli avvocati, però mi godo il momento” ha affermato Clizia Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip. Ma ad avere il cuore spezzato dopo le parole della Giorgi non è solo la Incorvaia. Anche il figlio Paolo Ciavarro è rimasto molto male dopo aver scoperto le affermazioni di sua madre e per questo motivo Eleonora è dovuta intervenire.

Eleonora Giorgi triste dopo la reazione di Paolo e Clizia Incorvaia: lo sfogo social

E’ proprio così che Eleonora Giorgi ha pubblicato un video su Instagram. Dopo aver visto la delusione negli occhi di suo figlio Paolo Ciavarro e, chiaramente, anche di Clizia Incorvaia ha sentito il bisogno di spiegare. “L’ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male. E sono veramente avvilita perché non è rimasto male dal mio incontro ma di scoprire quell’intervista” ha detto Eleonora Giorgi sul social network. “Ho rifiutato qualsiasi intervista, l’unica che ho dovuto accettare era con “Chi”, che è di Signorini che dirige il Grande Fratello. Invece lui pensa che io sia stata invadente. E ho sentito le sue parole, e come madre ho il cuore spezzato“ ha spiegato la mamma di Paolo Ciavarro. “Si sono sentiti invasi e non sanno, non hanno capito, che sono sotto gli occhi di migliaia di persone. Sono molto triste, vi prego, non mandatemi più quei messaggi, non me li mandate, io lo so, lo so anche io” ha poi chiuso il suo sfogo social dopo la puntata del GF Vip.

Le parole di Eleonora Giorgi verranno nuovamente mostrate a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip? Staremo a vedere. Anche perché secondo il popolo del web quella famosa intervista della Giorgi potrebbe portare la Incorvaia ad allontanarsi da Paolo nonostante tra di loro stia nascendo un bel sentimento.

Ecco qui il video dell’incontro:

Eleonora Giorgi riesce sempre a far arrossire il suo Paolo… 😂#GFVIP Publiée par Grande Fratello sur Lundi 17 février 2020

Che ne pensate?