Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro senza freni nell’oblò del GF Vip 4: notte hot nella casa (VIDEO)

La passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip 4 ormai è ufficialmente esplosa. Dopo il lungo bacio in giardino, Clizia e Paolo sembrano una coppia a tutti gli effetti. E dopo averci regalato un momento di passione in piscina, la Incorvaia e Ciavarro ci ricascano di nuovo nell’oblò della casa più spiata d’Italia, forse non pensando troppo al fatto di essere ripresi h24. Durante la notte, infatti, chi ha seguito la diretta del Grande Fratello Vip 4, ha potuto vedere un nuovo momento di intimità e passione tra i due concorrenti del reality show di Canale 5 che per settimane si sono corteggiati facendo sognare i fan.

GF Vip 4, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro scatta ancora la passione in casa ma…

Mentre si trovavano nella camera oblò della casa del GF Vip 4, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono lasciati andare ancora una volta ad un momento di passione. I due concorrenti del reality erano a letto molto vicini. Carezze, baci e tenerezze tra Clizia e Paolo alle 3 di notte hanno tenuto incollati i fan del Grande Fratello Vip 4 più affezionati. Tutto ciò fino a che il GF non ha deciso di cambiare l’inquadratura e spostare le telecamere sui concorrenti che invece dormivano. Il motivo? Per gli utenti del web Ciavarro junior e la Incorvaia si stavano lasciando andare un po’ troppo. Inutile dire che sui social network, il popolo del web si è letteralmente scatenato sui due inquilini.

GF Vip 4, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono ormai una coppia a tutti gli effetti?

Ci hanno messo veramente tanto Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a lasciarsi andare. Lui con un carattere un po’ timido, lei con una storia d’amore importante alle spalle. Certo è che dopo che si sono baciati una volta non hanno più resistito. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sono una coppia a tutti gli effetti, quindi? Ancora presto a dirlo ma l’impressione dei telespettatori è proprio quella e la passione e il feeling tra di loro si percepisce. Senz’altro Clizia e Ciavarro junior saranno argomento della prossima puntata in diretta con Alfonso Signorini. Chissà che cosa racconteranno sul loro rapporto e sulla vicinanza particolare durante la notte!

Voi che cosa ne pensate di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? Stanno bene insieme?