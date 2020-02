Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia la passione esplode in piscina: parenti e amici sembrano approvare (VIDEO)

Tra le poche dinamiche nate in questa edizione del Grande Fratello VIP 4 c’è sicuramente quella che vede protagonisti Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo un mese di corteggiamenti, di sguardi, di frasi sussurrate, alla fine i due si sono lasciati andare provando a vivere quello che provano. Ci sono stati dei baci, mostrati anche nella puntata del Grande Fratello VIp 4 ieri sera, che hanno creato grande imbarazzo…E ieri poi dopo la diretta, Paolo e Clizia hanno passato del tempo insieme in piscina lasciandosi andare maggiormente. Forse hanno superato l’imbarazzo! E questa storia, oltre a piacere ai fans del reality di Canale 5 che la seguono con passione e fanno il tifo per loro, sembra avere “l’ok” anche dei familiari di Clizia e Paolo. Per Ciavarro parla mamma Eleonora che già in casa aveva fatto capire a suo figlio di approvare una possibile relazione; per Clizia invece arriva il benestare di sua sorella ma anche di un’altra Incorvaia famosa al pubblico di Canale 5, Cristina, ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island.

Tra gli altri a dire la loro su questa storia che sta nascendo anche Marcello Sacchetta ballerino e conduttore di Amici, che conosce molto bene Paolo. Si sbilancia e gli fa gli auguri, commentando il suo percorso impeccabile fino a questo momento. Insomma a quanto pare sono tutti dalla parte di Clizia e Paolo e sperano che questa storia possa diventare qualcosa di serio.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO SI LASCIANO ANDARE IN PISCINA

Ed ecco il video di uno dei momenti particolarmente travolgenti…

Dov’è dov’è dov’è dov’è la gioia dov’è dov’è dov’è mi chiedo dov’è dov’è dov’è ….. Citofonare a Clizia e Paolo in casa 😍❤️#gfvip pic.twitter.com/DKKKx3IVYq — Susy🌻 (@susy_juve) February 11, 2020

E secondo voi tra Paolo e Clizia sta davvero nascendo una bella storia? Ieri sera ascoltando le parole della nuova canzone di Francesco Sarcina, Clizia sembrava turbata ma ha anche detto che quella è una storia chiusa. Sembra quindi che la influencer sia pronta a voltare pagina e scrivere un altro capitolo della sua vita. Le auguriamo il meglio.