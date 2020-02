Anche Sanremo al GF VIP con il brano di Sarcina “dedicato” a Clizia Incorvaia: il commento di lei

A dire la verità quando abbiamo commentato il brano che le Vibrazioni hanno portato al Festival di Sanremo, capitanati da Francesco Sarcina, non ci avevamo letto molti riferimenti alla storia d’amore con Clizia, la sua ex e madre di sua figlia Nina. Ci fidiamo però di Alfonso Signorini che nella puntata del GF VIP 4 in onda ieri 10 febbraio 2020 ha portato un po’ di Sanremo perchè quest’anno si sa, il Festival sta bene su tutto. Il conduttore del Gf ha quindi fatto ascoltare un pezzo del brano a Clizia che per la prima volta ha sentito la canzone Dov’è. Ha poi mostrato anche degli stralci di interviste di Sarcina, momenti nei quali ammetteva che questo brano è in qualche modo legato con tutta la loro vicenda.

Ma vediamo nel dettaglio quello che è successo.

AL GRANDE FRATELLO VIP ARRIVA SANREMO: CLIZIA COMMENTA IL BRANO DI SARCINA

“Lui ha fatto riferimento alla vostra storia ed ha detto che è un po’ il riassunto di un vissuto intenso e personale. La canzone parla di una crisi e di una felicità che è perduta” ha detto Alfonso Signorini a Clizia.

“È un uomo alla ricerca della sua felicità, o meglio alla ricerca di se stesso perché è lì la felicità. Lui è una persona estremamente sofferente, è quello che mi ha colpito in modo particolare“ ha detto Clizia dopo aver ascoltato alcuni versi della canzone.

Signorini aggiunge che in molti, dopo la canzone di Francesco Sarcina, sperano nel loro ritorno di fiamma, ma lei su questo aspetto è più che decisa: “Ho amato tanto questo uomo ma mi aveva completamente uccisa, l’amore si è poi esaurito e io fortunatamente sono rinata dalle mie ceneri dopo essermi leccata le ferite”, conclude.

Insomma per il momento Clizia è concentrata sulla sua storia con Paolo Ciavarro e non sembra turbata da queste rivelazioni.

Per chi volesse leggere il testo del brano Dov’è, eccolo