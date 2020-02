Serena Enardu fuori dal GF VIP, le prime parole dopo l’uscita dalla casa: “Pago deve vincere”

Serena Enardu è ufficialmente fuori dal Grande Fratello Vip 4. Durante la puntata andata in onda ieri sera, lunedì 17 febbraio 2020, i voti del pubblico hanno deciso che a lasciare la casa doveva essere proprio Serena. Forse un po’ c’era da aspettarselo. Il popolo del web su di lei si è scatenato fin dal primo ingresso nella casa per il confronto con Pago. Adesso che la Enardu ha terminato la sua avventura, breve ma intensa, al Grande Fratello Vip, si è riappropriata dei suoi social network. E proprio qui Serena ha parlato dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia. Che cosa avrà detto la fidanzata di Pago? Scopriamolo.

GF Vip 4, Serena Enardu eliminata: felicissima per essersi ripresa Pago

Serena Enardu ha pubblicato, appena pochi secondi fa, una serie di ig stories dopo l’eliminazione. La ex concorrente del GF Vip è ancora in hotel. “Ieri sono rimasta al telefono fino alle 5 con Tommy, non riuscivo a mollarlo” ha detto ai suoi followers Serena. La Enardu ha poi ringraziato chi l’ha sostenuta in questa avventura all’interno del reality. “E’ stata veramente dura però devo dire che a parte tutta la solita tempesta io sono felicissima. Sono strafelice, sono la donna più felice del mondo. Sono andata al GF per riprendermi il mio amore e sono felicissima perché siamo uniti come non lo siamo mai stati” ha detto Serena Enardu su Instagram. “Adesso voglio solo aspettare che esca e voglio solo stare con lui. Non voglio fare altro” ha aggiunto la fidanzata di Pago.

Serena Enardu dopo l’eliminazione: “Pago si merita di vincere il GF perché è un grande uomo”

“Vi chiedo con tutto il cuore di sostenerlo. Egoisticamente vorrei che uscisse domani ma si merita di vincere il Grande Fratello perché è la persona più onesta, la persona più pulita, la persona più trasparente, più buona e intelligente che c’è dentro” ha detto poi Serena sul social. “E’ una persona che va oltre le apparenze e ce ne sono veramente poche ormai come lui. Scava in profondità, vuole la verità. E la verità lì dentro ce l’hanno in tasca veramente pochissime persone” ha affermato la Enardu chiedendo ai suoi fan di sostenere Pago che si trova al televoto insieme a Licia Nunez. “Si merita questa vittoria, se la merita tutta perché è un grande uomo” ha spiegato.

“Ci siamo amati da morire e ci siamo coccolati. Ci siamo conosciuti ancora come non mai. Io sono felicissima” ha ribadito Serena Enardu. “Sono anche felice di essere uscita perché è giusto che lui continui il suo percorso da solo perché il Grande Fratello deve valutare le persone singole e non le vicende a livello di coppia o famiglia” ha detto la ex concorrente su Instagram. Adesso Serena Enardu afferma di essere rinata dopo essere riuscita a riconquistare il suo Pacifico. E voi che cosa ne pensate di questa storia d’amore e dell’eliminazione della Enardu?