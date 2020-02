Caos al GF VIP: Denver in lacrime per colpa di Clizia, lei litiga con Paolo nella notte e poi parla di mafia

Come sempre dopo la diretta del Grande Fratello VIP nella casa gli animi si scaldano e nella notte, una volta terminata la puntata del 21 febbraio 2020, è successo un po’ di tutto. In particolare, nervi tesi per Clizia Incorvaia che non ha preso molto bene la nomination fatta da Andrea Denver, non tanto per il voto in sé ma per quella che è stata la motivazione addotta dal concorrente. Andrea infatti si è giustificato in diretta dicendo di non saper chi votare tra i non preferiti e che avrebbe quindi fatto il nome di una persona che riteneva fuori pericolo, Clizia appunto. Denver però non aveva fatto bene i conti perchè la Incorvaia è stata nominata anche da altri compagni e alla fine, è stata una delle 4 persone finite al televoto. La bella siciliana non ha preso affatto bene questa situazione e si è molto arrabbiata arrivando a dire si essersi sentita tradita, usando anche frasi molto forti verso il povero Denver che, dopo un confronto con Adriana Volpe, è persino scoppiato in lacrime in piscina molto dispiaciuto per quanto accaduto.

Ma la serata non è finita perchè Clizia, molto nervosa, si è poi sfogata con Paolo Ciavarro con il quale ha avuto una discussione.

GRANDE FRATELLO VIP 4 ULTIME NEWS: CAOS NELLA NOTTE, CLIZIA LITIGA ANCHE CON PAOLO

Clizia è rimasta turbata anche dall’uscita di Pago e da quello che è stato l’atteggiamento del gruppo verso il concorrente sardo. Parlando con Paolo ha però scoperto che lui non la pensa esattamente come lei è ne è nata una discussione durante la quale la Incorvaia ha detto di essere stanca, di non voler sempre e solo scherzare e di non aver gradito quello che è successo nelle ultime ore.

Tra i due poi la discussione è andata avanti perchè ancora una volta Clizia ha ribadito di essere preoccupata per quello che succede anche fuori, di non vivere a cuor leggero questa storia. Paolo ha provato a rassicurarla ma alla fine, stanco anche perchè sembrava parlare con un muro, le ha detto di pensarla come preferisce…

E anche la giornata di oggi non è iniziata nel migliore dei modi per Clizia che ha parlato di mafia accusando Denver della sua nomination…Ecco forse i toni andrebbero un attimino moderati…