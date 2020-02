Grande Fratello Vip 4 i nominati del 21 febbraio: in 4 al voto ma senza eliminazione

Anche ieri lunghissima puntata del Grande Fratello VIP 4 e quasi certamente molti spettatori non hanno visto l’ultima parte del reality dedicata alle nomination. Chi va al voto? Sono 4 i concorrenti che sono stati nominati nel corso della tredicesima puntata in onda il 21 febbraio 2020. Questa settimana però, anche se i concorrenti non lo sanno, i nominati non rischiano l’eliminazione. Il GF VIP si allunga, non a caso anche Valeria Marini è entrata in casa come concorrente per giocare, visto che si dovrà andare avanti per almeno altri due mesi…

A influenzare queste nomination, oltre quello che è successo negli ultimi giorni, anche una lite che c’è stata in diretta tra Antonio Zequila e Paola di Benedetto.

Ma vediamo quelle che sono state le scelte dei concorrenti.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NEWS: SONO 4 I CONCORRENTI AL TELEVOTO

Asia, Sara e Teresanna non hanno partecipato alle nomination; lunedì scopriranno il loro destino. I preferiti della settimana, quindi immuni, sono stati Aristide, Patrick e Denver per gli uomini; Fernanda, Licia e Adriana per le donne. Tutti gli altri erano quindi nominabili.

Fabio ha nominato Paola perché “non mi è piaciuto questo comportamento con Zequila”. Antonio nomina Paola e Paola nomina Antonio ( leggi qui quello che è successo tra Paola e Zequila).

Montovoli ha nominato Antonella perché “è una persona negativa”. Antonella a sua volta ha nominato Montovoli perché “è una persona sleale, complotta, fa gruppo”. Clizia ha nominato Montovoli perché “mi ha deluso sulle cose che ha detto su Pago”. Paolo ha nominato Fabio Testi per esclusione. Adriana Volpe ha ovviamente nominato Antonella Elia. Stessa cosa hanno fatto Patrick e Fernanda Lessa. Aristide e Andrea Denver nominano Clizia. Licia invece fa il nome di Paolo Ciavarro.

I nominati di questa puntata sono quindi Antonella Elia, Andrea Montovoli, Clizia Incorvaia e Paola di Benedetto. Il meno votato dal pubblico andrà direttamente in nomination nella puntata di lunedì sera.