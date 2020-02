Amici 19 vs La Corrida: Carlo Conti e Maria de Filippi intervista doppia per dire no alla competizione

Tutto pronto per il debutto del serale di Amici 19 che andrà in onda con la sua prima puntata il 28 febbraio 2020. Una collocazione diversa rispetto al solito, al venerdì sera per una esplicita richiesta di Mediaset che, come ha confermato oggi Maria de Filippi, per esigenze di palinsesto. La conduttrice però ha voluto cogliere l’occasione della conferenza stampa per dire di essere stanca di queste sfide tra lei e Milly Carlucci e in particolare tra Amici e Ballando con le stelle . Ci tiene anche a mettere in chiaro che tra lei e Carlo Conti non c’è nessuna competizione. Avrebbe preferito non andare in onda al venerdì sera contro la Corrida ma visto che questo succederà, ci tiene a mostrare una cosa.

In conferenza stampa viene mostrato un video, una sorta di intervista doppia fatta da Maria de Filippi e Carlo Conti. La conduttrice parla del suo collega toscano come di un fratello. “E’ mio fratello anche se ha un cognome diverso dal mio, è Carlo Conti” ha detto Maria. Conti dal canto suo dice che tra i suoi programmi preferiti ci sono Amici e C’è posta per te. Maria cita Tale e quale e La Corrida come programmi che preferisce.

AMICI 19 VS LA CORRIDA: CARLO CONTI E MARIA DE FILIPPI COME FRATELLI

Maria e Carlo quindi ci tengono a essere allineati e non vogliono che ci siano guerre a suon di share per questo, la conduttrice, fa anche un appello ai giornalisti, che con le loro analisi auditel spesso scatenano queste dinamiche.

I due conduttori scherzano quindi sul fatto che i programmi andranno in onda lo stesso giorno: “Tenere un monitor acceso non è possibile e quindi la registro così me lo vedo quando torno a casa”. Carlo scherza: “Sono arrabbiato? Si perchè non mi posso vedere Amici.”

Per entrambi questa amicizia sopravviverà. “Non vince nessuno e non perde nessuno perchè qui non si parla di una gara, vince il pubblico” ha detto Carlo. E Maria invece ha chiuso: “Ma chi se ne frega di chi vince, vince il pubblico.”

Per chi volesse vedere il video eccolo direttamente da Instagram