Il serale di Amici 19 pronto al debutto: tutte le novità dell’edizione 2020

Pochi minuti fa si è conclusa la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del serale di Amici 19. Le anticipazioni circolate negli ultimi giorni sono state confermate e Maria de Filippi ha raccontato come cambia questa edizione del programma. Innanzi tutto le puntate ufficiali della gara, che vedrà i ragazzi di Amici 19 protagonisti, sono solo sei. Per questo c’è un motivi: dopo le sei puntate di Amici 19 con la proclamazione del vincitore, ci sarà la Amici BIG con protagonisti vecchie glorie. Poi ci sarà un altro torneo, qualcosa di più divertente che vedrà anche i professori del talent mettersi in gioco. In ogni puntata ci sarà questo torneo che vedrà i professori protagonisti e che servirà per dare ai ragazzi dei benefici, ad esempio una cena fuori.

Ma vediamo punto per punto tutte le novità di questa edizione del serale di Amici 2020.

AMICI 19 NEWS E ANTICIPAZIONI: TUTTO QUELLO CHE SUCCEDERA’ NEL SERALE

Non ci sono squadre, non ci sono bianchi contro blu ma è un tutti contro tutti, per questo motivo non ci sono coach.

Nella prima puntata di Amici 19 ci saranno già due eliminazioni

tre gironi fatti a classifica; il primo classificato del girone va alla puntate successiva, il secondo deve superare tre step, in base a televoto, giuria e Var.

Al Var ci saranno quest’anno anche Vessicchio e Cannito

Il programma andrà in onda in diretta con l’incognita orario di inizio

I giurati sono Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, più Tommaso Paradiso

Per quanto riguarda lo spettacolo in ogni puntata ci saranno dei personaggi che parleranno di valori ai ragazzi, nella prima puntata le Sardine

Amici prof. sarà un momento liturgico all’interno del serale.

In pillole quindi, tutto quello che succederà nel serale di Amici che avrà poi la presenza anche di ospiti comici, nella prima puntata ci sarà Luciana Littizzetto in collegamento telefonico. Per quanto riguarda il ruolo di Al Bano e Romina, saranno protagonisti della parte dedicata ad Amici prof.

In conferenza stampa è stato inoltre mostrato un video durante il quale è intervenuto Carlo Conti per spiegare che tra lui e Maria c’è un rapporto di stima e di amicizia tale, per il quale a entrambi poco interesserà come andranno gli ascolti in questa serate di sfide. Non la vivono come uno scontro, ma sperano semplicemente di fare bene per le rispettive reti.

L’appuntamento con la prima puntata del serale di Amici 19 è per il 28 febbraio 2020, si spera, intorno alle 21,30.