Tutti a casa di Soleil per seguire Pechino Express: i concorrenti si trovano da Mamma e figlia

Ieri sera, martedì 26 febbraio, è andata in onda la terza puntata di Pechino Express. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del reality adventure di Rai 2 perché in questa puntata ne sono successe davvero di tutti i colori. A seguire Pechino e i suoi viaggiatori non solo il pubblico ma anche le stesse coppie che hanno partecipato. I viaggiatori si sono infatti riuniti a casa di Soleil Sorge della coppia Mamma e figlia. Gennaro Lillio ha preparato la pizza da buon napoletano prima dell’inizio della puntata e poi tutti di fronte alla tv. Da Ema delle Top, a Carolina ed Enzo Miccio dei Wedding Planner fino, ovviamente, a mamma Wendy. Una vera reunion!

Pechino Express, reunion dei viaggiatori a casa di Soleil: Gennaro ha perdonato la Sorge

I viaggiatori hanno seguito la puntata di Pechino Express e hanno commentato sui social network tutto quello che è successo. Dall’assaggio del durian fino alle persone incontrate in Thailandia. Poi il commento tanto atteso sul gesto di Soleil che tanto ha fatto discutere. La Sorge ha impedito alla coppia dei Sopravvissuti, formata da Gennaro Lillio e Vera Gemma, di continuare la corsa con il passaggio preso mettendosi davanti al mezzo. Come ha reagito Soleil? Ridendo e ironizzando. Da Mamma e figlia c’era però pure Gennaro. Nonostante il comportamento della viaggiatrice, Lillio sembra aver perdonato in maniera definitiva Soleil tanto da seguire la puntata a casa sua.

Pechino Express, gruppo di ascolto a casa di Soleil: Vera Gemma non c’è

Tra i tanti assenti a casa di Soleil Sorge, impossibile non notare quella di Vera Gemma. La viaggiatrice di Pechino Express è in coppia con Gennaro Lillio dopo l’infortunio di Asia Argento e l’eliminazione dei Guaglioni. Vera Gemma si è lamentata molto del comportamento di Soleil durante la terza puntata del reality adventure e non è ancora chiaro se la viaggiatrice abbia perdonato o meno la ragazza così come pare aver fatto Gennaro Lillio.

Cosa ne pensate di questo gruppo di ascolto? Lo rivedremo anche la prossima settimana?