Pechino Express 2020: fra Soleil e Vera Gemma è guerra, ecco i nuovi eliminati

Contro ogni più florida previsione, anche le terza puntata di Pechino Express 2020 è stata eliminatoria. Dunque per la terza settimana di seguito una delle coppie in gara è stata eliminata dalla temibile Busta Nera. Oltre alla fine dell’avventura per una coppia di viaggiatori, l’episodio è stato condito da nuove dinamiche fra i concorrenti in gara ed una importante guerra interna: quella fra i Sopravvissuti Vera Gemma e Gennaro Lillio e quella delle Madre e Figlia Soleil Sorge e Wendy Kay.

A far scatenare la scintilla fra le due squadra una prima antipatia a pelle ma soprattutto un gesto quasi da squalifica messo in atto da Soleil Sorge per cercare di ostruire la corsa della coppia neonata nel reality di Rai Due.

Pechino Express 2020: fra Soleil e Vera Gemma è guerra

Le cose fra le due primedonne di entrambe le coppie non erano già delle migliori. Ad inizio di quest terza puntata, Vera Gemma aveva chiaro di non vedere di buon occhio Soleil Sorge in quanto caratterialmente poco compatibile: “Se non la faccio io la diva, o se non lo fa nemmeno Asia Argento, non lo puoi fare nemmeno tu” ha spiegato a Gennaro parlando di Soleil.

Ma la vera scintilla fra le due è scoppiata a pochi kilometri dal traguardo di tappa: Gennaro e Vera erano saliti su un taxi-risciò ed erano pronti a partire; se non fosse che Soleil, che li ha avvistati, si è lanciata ad ostruire il passaggio del mezzo mettendosi davanti al suddetto risciò. Gennaro è sceso dal mezzo e l’ha allontanata. Ma la ragazza è tornata alla carica…

Soleil è tornata di nuovo davanti al risciò: prima mettendosi a “quattro di bastoni” così da intralciare il mezzo, poi arrivando ad aggrapparsi alla parte frontale del taxi così da far tentennare l’autista.

Al grido di “Spostala ‘sta putt*na!“, Vera Gemma incita Gennaro Lillio a cacciare Soleil che finalmente si allontana… ma solo perché la madre, poco distante, aveva trovato un mezzo con cui ripartire. La faccenda è stata raccontata a fine tappa a Costantino Della Gherardesca che ha sottolineato che il gestaccio non comporta alcuna infrazione nel regolamento di gioco.

Pechino Express 2020: gli eliminati della terza puntata

Sono stati i Wedding Planner, vincitori di puntata, a decidere chi mandare a rischio eliminazione fra le due coppie arrivate ultime: i Palermitani e gli Inseparabili. Per una scelta strategica, Enzo Miccio e la sua assistente Carolina mandano a rischio i Palermitani. La Busta Nera sancisce la loro eliminazione.

