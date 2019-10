Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, è finita: lei non tornerà più (Foto)

Il dubbio che Jeremias Rodriguz e Soleil Sorge si fossero lasciati era nell’aria ma adesso la conferma arriverebbe dall’ex protagonista di Uomini e Donne attraverso la rivista Spy (foto). Soleil e Jeremias si sono lasciati con un bel “Questa volta non torno più”. Sono le parole che avrebbe esclamato la Sorge, stanca non si sa ancora di cosa ma forse anche qui un pensierino l’hanno fatto tutti. Si era parlato di terza incomoda ma fino a quando non saranno i diretti interessati a vuotare il sacco non avremo nessuna certezza. “Addio Jeremias, questa volta non torno più” e dietro questa frase c’è anche la promessa di raccontare tutti i retroscena sull’addio. E’ da un po’ che la coppia non manifestava più amore e passione sui social, da un po’ che non si vedevano nuove foto della loro storia. Lei impegnata con i suoi shooting, è da agosto che non pubblicava più niente sull’uomo che l’aveva fatta innamorare di nuovo durante L’Isola dei famosi.

SOLEIL SORGE E JEREMIAS RODRIGUEZ SI SONO LASCIATI, SU SPY LE ANTICIPAZIONI MA PER IL SEGUITO BISOGNA ATTENDERE

Chi segue la coppia sui social aveva intuito da tempo che qualcosa non andava, tra molti alti e bassi sembra che adesso sia finita per sempre e per decisione della bella influencer. Qualche giorno fa una frase di Jeremias aveva lasciato presagire la fine “La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso”, nessuna menzione ma il collegamento era semplice. Anche Cecilia Rodriguez aveva aggiunto un tassello nei giorni scorsi: ospite a Vieni da me con Ignazio Moser era apparsa imbarazzata e impreparata alla domanda sul fidanzamento del fratello con la Sorge.

Nessun altro dettaglio al momento aggiunto dalla rivista Spy ma la frase riportata tra virgolette non sembra lasciare molti dubbi. Si tratta solo di una crisi di coppia o tutto è naufragato?