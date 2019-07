Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez voci di tradimento: c’è una “terza incomoda”?

Negli ultimi giorni, Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono stati protagonisti di un gossip che parlava proprio della fine della storia tra i due. Soleil e il fratello di Belen si sono conosciuti grazie a L’Isola dei Famosi. Dalla spiaggia dell’Honduras i due non si sono più staccati, stavano anche per andare a vivere insieme, fino a quando qualcosa non è cambiato. Ma cosa è successo davvero tra la Sorge e Jeremias Rodriguez? A parlare è stata proprio Soleil. Le parole della donna però hanno lasciato spazio ad ulteriore dubbio che sta scatenando il web. Andiamo a vedere che cosa ha affermato Soleil Sorge riguardo alla situazione con Jeremias.

Jeremias e Soleil si sono lasciati, la Sorge parla e fa intendere il tradimento del Rodriguez

Dopo tutti i rumors e le domande dei fan sulla situazione sentimentale tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, quest’ultima ha deciso di intervenire per chiarire il tutto. “Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano” ha affermato Soleil. E queste parole stanno facendo il giro del web. La frase della Sorge fa pensare, infatti, ad un probabile tradimento da parte di Jeremias Rodriguez. Proprio questo potrebbe essere il motivo che ha messo fine alla loro relazione. C’è un terzo incomodo? Nella vita di Jeremias è arrivata una nuova ragazza? Per il momento il fratello di Belen e Cecilia ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ma molto presto potremmo capire cosa è successo davvero.

Jeremias ha tradito Soleil? Lei intanto si sfoga e si difende dalle critiche

Ci sono ancora molti dubbi sulla storia ma nel frattempo Soleil Sorge ha voluto rispondere a tutte le critiche di cui, in questi ultimi giorni, è stata protagonista sui social. “Sono state dette cose sul mio conto, da persone la cui unica movente è l’invidia e insicurezza personale” ha affermato Soleil. “Pensate prima di parlare che forse non possedete la verità. Forse tramite queste poche disinformazioni che leggete vi create delle idee sbagliate, persino opposte dalla realtà” ha poi continuato. “Volete davvero sprecare la vostra vita riempiendola di odio? Io continuerò a vivere la realtà felice e spensierata, fiera dei valori che come pochi altri possiedo. Mentre voi attraete questa negatività alla vostra stessa vita” sono state ancora le parole di Soleil Sorge.