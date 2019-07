Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati davvero? Le ultime news

Questa è la domanda che tutti i fan della coppia nata a L’Isola dei Famosi si stanno facendo nelle ultime ore. Appena qualche giorno avevamo parlato proprio di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge e del fatto che sarebbero andati a convivere molto presto. Il fratello di Belen e la sua Soleil sembravano fare sul serio, tanto da aver già scelto la casa per il loro passo importante insieme. Sempre più uniti e innamorati ma qualcosa adesso fa pensare che Jeremias Rodriguez e la Sorge si siano lasciati. La coppia ha davvero messo un punto alla relazione iniziata da qualche mese? Andiamo a vedere che cosa sappiamo a tal proposito e quali sono le ultime news sulla coppia.

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: fine di un amore? Ecco cosa fa pensare alla rottura

Quale indizio porta a pensare che la storia d’amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sia finita? A parlare della possibile crisi tra la coppia è il settimanale Chi. “C’è aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi? Non si seguono più sui social: burrasca passeggera, blackout digitale o vera crisi? Voi cosa ne pensate? Vi piacciono insieme?” scrive infatti il settimanale lasciando i fan della coppia nata in Honduras con tantissimi dubbi.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge: impazza il gossip sulla fine della storia d’amore ma fino a due giorni fa erano insieme

Il gossip sulla rottura tra il fratello di Belen e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta facendo il giro del web. Non sono ancora arrivate delle dichiarazioni da parte dei diretti interessati eppure, fino ad appena due giorni fa, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si mostravano insieme sui social network. Che cosa è cambiato in queste ultime ore? Due giorni fa è stato il compleanno di Soleil Sorge e, lei e il suo Jeremias, lo hanno festeggiato insieme in Sicilia. La coppia si è infatti mostrata ai fan in degli scatti sereni che hanno subito entusiasmato i followers di Instagram.

Il gossip che riguarda Jeremias Rodriguez e Soleil sorprende, dunque. Dopo la rivelazione sulla convivenza, dopo la vacanza e dopo aver festeggiato insieme il compleanno di lei che cosa sarà successo?