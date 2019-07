Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge: prove di convivenza dopo l’estate?

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge fanno sul serio! I due si sono conosciuti grazie all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Da naufraghi a coppia innamorata il passo è stato breve. Già mentre andava in onda il reality su Canale 5, il fratello di Belen e Cecilia e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembravano molto vicini. Ora però arriva la conferma che i due sono davvero innamorati. Come riporta 361 magazine, infatti, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono pronti per andare a convivere insieme. Ma scopriamo di più.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sempre più innamorati dopo L’Isola dei Famosi: adesso pensano alla convivenza

E quindi sembra proprio che Jeremias Rodriguez e la sua Soleil Sorge siano pronti al grande passo, quello della convivenza. Come riporta il sito infatti, il fratello di Belen e la ex fidanzata di Luca Onestini andranno a vivere insieme molto presto, proprio come una vera coppia innamorata. Jeremias e la Sorge hanno già scelto e preso la loro casa e, dunque, è proprio ufficiale.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge inseparabili per la gioia dei fan: presto a Temptation Island Vip?

La loro love story è partita da un reality e, per questo motivo, inizialmente era molto criticata. Chi però non credeva al sentimento di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si deve però ricredere. I due ex isolani sono sempre più uniti e innamorati ed ora sono pronti ad andare a vivere sotto lo stesso tetto. I fan della coppia sono molto entusiasti della bella notizia e del passo importante di Jeremias e Soleil. E a proposito di fan, questi potrebbero gioire molto presto per una nuova notizia. La coppia è stata, infatti, più volte affiancata alle coppie che potrebbero partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip. Semplici ipotesi? Rumors?

Non ci resta che aspettare. Certo che se Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge partecipassero a Temptation Island Vip, per loro sarebbe sicuramente una prova molto importante prima della convivenza. Vi piacerebbe vederli sull’isola delle tentazioni? Molto presto vi aggiorneremo al riguardo e scopriremo chi saranno le coppie ufficiali.