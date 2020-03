Pechino Express 2020: Enzo Miccio sfida le Top, gli eliminati della quarta puntata sono…

La quarta puntata di Pechino Express 2020 vede la gara entrare sempre più nel vivo. E questo non solo perché in gioco restano le coppie più brave ma soprattutto perché i vari concorrenti hanno iniziato a prendere confidenza con le dinamiche e le strategia da adottare per seminare la concorrenza. Lo sanno bene Enzo Miccio e la sua assistente Carolina della coppia dei Wedding Planner…

I due infaticabili concorrenti, infatti, sono riusciti ad accede a trionfare nella prova immunità della quarta puntata di Pechino Express 2020, andata in onda martedì 3 marzo. Nel confort della loro stanza d’hotel, i due si sono soffermati più volte a ragionare su quali strategie adottare per le prossime puntate. Nuovo imperativo? Sabotare la coppia delle Top in quanto troppo pericolose.

Pechino Express 2020: la coppia eliminata nella quarta puntata

Contrariamente a quanto siamo stati abituati nelle scorse edizioni del format, sembra che questa edizione di Pechino Express faccia davvero difficoltà a salvare i concorrenti che di volta in volta finiscono a rischio eliminazione. Anche questa volta, infatti, la Busta Nera ha decretato una pesante eliminazione.

Dopo l’eliminazione della coppia Padre e Figlia composta da Marco Berry e Ludovica, la coppia dei Guaglioni composta da Gennaro Lillio e Luciano Punzo e il duo dei Palermitani alias I Soldi Spicci, in questo nuovo appuntamento ad uscire di scena sono stati Gli Inseparabili: la coppia di gemelli composta da Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori.

Purtroppo per gli Inseparabili, la loro avventura all’interno di Pechino Express 2020 non è mai stata facile: a causa della loro folta barba rossa, la popolazione thailandese li ha sempre visti con un po’ di sospetto rendendo loro difficile la ricerca di passati, il riparo nelle case degli autoctoni o semplicemente avvicinare la gente per chiedere informazioni.

Rai costretta a specificare che #PechinoExpress è stata registrata parecchi mesi prima dell'apparizione del #CoronaVirus. 🙊

Ora addirittura con una mappa che ne delimita le aree, molti distanti da #Wuhan.#PechinoExpress pic.twitter.com/OqTudLsk6Y — TV Italiana (@TV_Italiana) March 3, 2020

La prossima puntata di Pechino Express 2020, ovvero la quinta, porterà le coppie in gara a varcare i confini della Cina: le regioni coinvolte nelle puntate 5, 6, 7 e 8 saranno quelle di Yunnan, Guangxi e Guandong. Seguiranno poi ulteriori due puntate registrate in Corea del Sud, con finalissima a Seoul.

La quinta tappa di Pechino Express 2020 sarà ulteriormente eliminatoria? Oppure si sarà il primo salvataggio?

